Eurocopa 2020 Guía del sorteo de la Eurocopa 2020: calendario, sedes y mecanismo España conoce este sábado sus tres primeros rivales en la fase de grupos en un sorteo condicionado por la distribución de los países anfitriones

El sorteo de la Eurocopa 2020 que se celebra este sábado en Bucarest (Rumanía) tiene algunas novedades respecto a los vividos en otras ediciones debido al nuevo formato de esta competición, que no tendrá una sede única (aunque sea conjunta), sino una docena. En este sorteo estarán presentes las bolas de las dos selecciones que terminaron primeras en cada uno de los diez grupos de clasificación (terminaron en noviembre) y las de los cuatro grupos de los playoffs, que se disputarán en marzo del próximo año y cuyos vencedores completaron los 24 países que disputarán la Eurocopa que conmemorará los 60 años de esta competición.

Mecanismo del sorteo

En el sorteo de la Eurocopa 2020 habrá cuatro bombos y en cada uno de ellos aparecerán seis bolas. Hay que recordar que, al disputarse en doce sedes diferentes, los países anfitriones ya han sido asignados en los diferentes grupos, lo que condiciona este sorteo. Ponemos el ejemplo de Dinamarca, cuya bola estará en el bombo 3 y ya tiene asignada plaza en el Grupo B porque este grupo jugará sus partidos en Copenhague y San Petersburgo. De esta forma, Rusia, del bombo 2, también acabará en el Grupo B. Por lo tanto, no es un sorteo puro propiamente dicho.

A expensas de decidir los últimos cuatro equipos participantes, que saldrán de las eliminatorias de marzo, el reglamento de la UEFA para el sorteo ha colocado automáticamente en cada grupo a las anfitrionas ya clasificadas para segurar que juegan al menos dos partidos en casa. De esta forma Italia estará en el A, que se jugará en Roma y Bakú; Rusia y Dinamarca en el B; Holanda en el C, en Amsterdam y Bucarest; Inglaterra en el D, en Londres y Glasgow; España, en el E (Bilbao y Dublín); Alemania en el F, en Múnich y Budapest. Este criterio se aplicará también si los otros países anfitriones se clasifican en el play-off (Rumanía, Escocia, República de Irlanda y Hungría).

Los bombos y las selecciones

BOMBO 1

Bélgica

Italia (anfitriona)

Inglaterra (anfitriona)

Alemania (anfitriona)

España (anfitriona)

Ucrania

BOMBO 2

Francia

Polonia

Suiza

Croacia

Holanda (anfitriona)

Rusia (anfitriona)

BOMBO 3

Portugal

Turquía

Dinamarca (anfitriona)

Austria

Suecia

República Checa

BOMBO 4

Gales

Finlandia

Ganador del play-off Ruta A (Islandia, Bulgaria, Hungría, Rumanía)

Ganador del play-off Ruta B (Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia, República de Irlanda, Irlanda del Norte)

Ganador del play-off Ruta C (Escocia, Noruega, Serbia, Israel)

Ganador del play-off Ruta D (Georgia, Macedonia del Norte, Kosovo, Bielorrusia)

Posibles rivales de España

En este sorteo de la Eurocopa 2020 y según el reglamento de la UEFA, España, que cerró su clasificación como primera, partirá del bombo (1) de los cabezas de serie, junto a Bélgica, Italia, Inglaterra, Alemania y Ucrania, que no podrán enfrentarse de inicio. El grupo en el que quedará encuadrado la selección española será el E, que jugará sus partidos en Dublín y en Bilbao.Sus rivales saldrán de una de las selecciones incluidas en el bombo 2 que no sea anfitrión, lo que descarta a Holanda y Rusia y deja como posibles a Francia (campeón del mundo en 2018), Polonia, Suiza o Croacia (subcampeón del mundo el año pasado). Otro rival de España saldrá del bombo 3, en el que estarán Portugal (defensor del título), Turquía, Austria, República Checa y Suecia, con la que ha compartido grupo de clasificación. Los de Luis Enrique no podrán enfrentarse a Dinamarca, también incluida en este bombo 3 porque, como anfitrión, tiene ya asignado el grupo B.

Las sedes

La Eurocopa 2020 se celebra por primera en doce sedes:

Londres, Inglaterra: Wembley Stadium. Final, semifinales, un octavos de final y tres partidos de la fase de grupos

Bakú, Azerbaiyán: Olympic Stadium. Tres partidos de la fase de grupos y un cuartos de final

Múnich, Alemania: Arena Múnich. Tres partidos de la fase de grupos y un cuartos de final

Roma, Italia: Estadio Olimpico. Tres partidos de la fase de grupos y un cuartos de final

San Petersburgo, Rusia: Estadio San Petersburgo. Tres partidos de la fase de grupos y un cuartos de final

Ámsterdam, Holanda: Johan Cruijff Arena. Tres partidos de la fase de grupos y un octavos de final

Bilbao, España: Estadio de San Mamés. Tres partidos de la fase de grupos y un octavos de final

Bucarest, Rumanía: National Arena. Tres partidos de la fase de grupos y un octavos de final

Budapest, Hungría: Ferenc Puskás Stadium. Tres partidos de la fase de grupos y un octavos de final

Copenhague, Dinamarca: Parken Stadium. Tres partidos de la fase de grupos y un octavos de final

Dublín, República de Irlanda: Dublin Arena. Tres partidos de la fase de grupos y un octavos de final

Glasgow, Escocia: Hampden Park. Tres partidos de la fase de grupos y un octavos de final.

Calendario de la Eurocopa 2020

El sorteo de la Eurocopa 2020 que se celebra esta tarde en Bucarest decidirá la composición de los grupos de una competición que comenzará el 12 de junio del próximo año y finalizará el 12 de julio. El partido inaugural se jugará en el Estadio Olímpico (Roma), mientras que la final tendrá como escenario Wembley (Londres).

La fase de grupos de la Eurocopa 2020 se disputará los días 12, 17 y 21 de junio. Los octavos de final serán el 27, el 28, el 29 y el 30 de junio; mientras que los cuartos se jugarán el 3 y el 4 de julio. las semifinales, el 7 y 8 de julio.