«Guerra» entre clubes de Segunda división B por los «pagos en negro» a futbolistas

Días después de que la RFEF anunciara las bases de competición para la temporada 2020-21 en Segunda división B, un grupo de once clubes, de los 102 que componen esta categoría, ha enviado una carta a la Federación, según adelataba Iusport, denunciando la "competencia desleal" que sufren respecto a otros equipos que fichan a futbolistas a los que "pagan en B", lo que, aseguran, supone "un hecho inaceptable que debería estar castigado". "Existen acuerdos con pagos que no se ajustan en su totalidad a la legislación y cantidades de dinero que se perciben de manera no oficial, afirman los clubes firmantes sobre una práctica en la división de bronce que habría aumentado debido a los problemas económicos generados por el coronavirus.

Los clubes firmantes de la carta (CD Badajoz, CD Numancia, CF Rayo Majadahonda, Cultural y Deportiva Leonesa, Dux Internacional de Madrid, Raxin Ferrol, San Fernando CD, UD Ibiza, Unionistas Salamanca, UCAM Murcia y Zamora CF) exigen a la Federación mayor control económico sobre los pagos y contratos que los clubes realizan con algunos de sus futbolistas.

"Los clubes que cumplen con el pago de todos los contratos de manera regular, así como las cantidades a percibir por el IRPF y la Seguridad Social, nos sentimos perjudicados y en desventaja a la hora de competir con aquellos equipos que no lo hacen", añaden los clubes denunciantes, que reclaman a la RFEF que "vele por la igualdad entre todos los clubes y por el control económico para evitar problemas vividos en el pasado".