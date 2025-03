Guardiola: «Si no elimino al Madrid el dueño me puede despedir»

No está siendo una temporada sencilla para Pep Guardiola . El imponente ritmo que ha impuesto el Liverpool en la Premier League , donde manda con 22 puntos de ventaja sobre el Manchester City , deja la Champions como la única alternativa para salvar el curso.

El problema es que el conjunto inglés tiene por delante en su camino al Real Madrid, un equipo que con Zidane en el banquillo se muestra intratable en Europa.

Guardiola ya sabe el reto mayúsculo que tiene enfrente, y en una declaración a Sky Sports jugó con la posibilidad de ser despedido si caía eliminado en los octavos de final de la Champions : «Si no gano al Madrid, si no los eminió, el dueño puede venir y decir: 'no eres lo suficientemente bueno, te voy a despedir'».

«La gente cree que si eres Guardiola o Klopp tienes que ganarlo todo cada año y eso es imposible»

«Es algo que ocurre a menudo y podría pasarme a mí. También podría venir y decirme: 'no lo hemos hecho bien, ¿en qué podemos mejorar?'. Es lo que han hecho desde que llegué, intentar mejorar».

«La gente cree que si eres Guardiola o Klopp tienes que ganarlo todo cada año y eso es imposible», continuó el técnico. «Parece que si no ganas la Champions cada año es un desastre, y no es así. Si no, los cien años de historia del City serían un desastre, y no es verdad. Soy un buen entrenador, pero no el mejor. Dame otro equipo que no sea el City y no ganaré».