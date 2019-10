Fútbol internacional Guardiola: «Seguiré defendiendo los Derechos Humanos aquí, en Alsasua o en Madrid» El entrenador del Manchester City volvió a utilizar el micrófono de una sala de prensa para expresar su opinión sobre las protestas independentistas

Actualizado: 18/10/2019 18:03h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Suspiró cuando el periodista comenzó a hacer la pregunta, y después, soltó un nuevo discurso político. Estas fueron las palabras de Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al partido entre su equipo, el Manchester United y el Crystal Palace: «No sé lo que va a pasar en mi país, en Cataluña. Es increíble como la gente, pacíficamente camina desde todos los puntos de Cataluña hacia Barcelona para apoyar a los siete presos políticos que fueron condenados a más de cien años de prisión entre todos. Si millones y millones de personas no estuvieran convencidas no caminarían hacia Barcelona para apoyarlos. Estarían en casa».

«El comunicado que leí [de Tsunami democratic] es solo 'sentaros y hablar, 'sentaros y hablar'. La comunidad internacional debe ayudarnos a solucionar este conflicto. Necesitamos un mediador internacional para sentarnos y hablar. Cuando hablas de esta situación parece increíble, pero ha llegado. Amigos personales que van a estar nueve años en la cárcel solo por votar. No son diez o doce personas, fueron millones los que salieron para intentar votar pacíficamente. Ojalá Europa dé un paso adelante para ayudarnos a solucionar este conflicto».

«Creo que ahora la gente no confía mucho en el otro: España-Cataluña, Cataluña-España. Por eso mi manifiesto decía eso 'sentarse y hablar'. Somos seres humanos y podemos hacer esto. No somos animales, tenemos esa capacidad para intentar solucionarlo. Por eso seguiré hablando y firmando manifiestos para defender los derechos humanos. Aquí, en Alsasua, en Arabic countries o en Madrid. Para seguir peleando por contra la discriminación, por la igualdad entre mujeres y hombres, ahí estaré, cuando y donde me necesiten».