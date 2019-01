Guardiola ningunea al Real Madrid y se olvida de sus éxitos

S. D.

Como viene siendo habitual desde hace años, cada declaración de Pep Guardiola es analizada con lupa por los medios y los aficionados al fútbol. Y en esta ocasión, son muchos los que han considerado que el técnico catalán del Manchester City ha menospreciado al Real Madrid con sus palabras.

Guardiola fue preguntado sobre si su equipo era capaz de hacer pleno de títulos, y tras elucubrar sobre el rendimiento de los rivales, llegó a la conclusión de que el modelo a seguir era el de la Juventus, Barcelona o Bayern Múnich. Y lo hizo de una manera que no ha gustado a los aficionados blancos: «¿Quiénes son los mejores equipos de la última década? Juventus, Bayern y Barcelona. Estos han sido los tres mejores. ¿Por qué? Porque cada temporada ganan su Liga, cada temporada ganan la Copa, cada temporada están ahí...».

Pese a los últimos éxitos europeos del Real Madrid (cuatro Champions en cinco años), Guardiola ha considerado que el conjunto blanco no debía aparecer en esa terna: «Son los tres mejores equipos, debemos imitarles, a estos y no a otros. Cuando digo que Bayern, Juve y Barcelona son los mejores es porque no importa lo que ocurra, siempre vuelven. Eso es lo más diferente. Ganan uno, dos títulos... Pero la consistencia que exhiben cada tres dían durante once meses en los últimos once años es lo que más respeto y admiro. Este es mi sueño. En cada partido de cada torneo debemos intentar hacer esto y, hasta ahora, lo estamos haciendo».

«Podemos, no acercarnos a ellos porque es difícil, pero sí imitarles. Estar en la competición hasta las últimas rondas. A veces tienes suerte, a veces no; pero estar ahí. Eso es lo que quiero. (...) Así es como te conviertes en un club cada vez mejor. Los mejores equipos tienen que imitar a estos tres, no a los demás», terminó diciendo.