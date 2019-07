Fútbol Guardiola: «Necesito enemigos, gente que me odie» «Es una animalada lo que está pasando con los presos catalanes», opina el técnico catalán del Manchester City

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, protagonizó este domingo una extensa entrevista en el canal GOL en la que desgranó la actualidad futbolística y fue más allá al referirse una vez más a la situación política que se vive en Cataluña.

En un programa llamado '90 minutos con Pep', el que fuera entrenador del Barça o el Bayern habló de su situción en el Manchester City y en la Premier League, de lo esquiva que le está resultando la Champions League, del mercado de fichajes o de su interés por entrenar a una selección en el futuro. Por supuesto, tampoco faltaron las menciones a sus críticos o a su relación con José Mourinho.

Sobre el City, la Premier y la ansiada Champions, el técnico catalán reconoció que «daría todo por ganar una Champions, pero son siete partidos muy difíciles donde también dependes de pequeño factores. Nadie pensaba que Laporte fallaría un penalti... Te eliminan y estás mal dos o tres días. En las ligas ganas un partido y ya preparas el otro. Las ligas se hacen eternas, si en febrero te descuelgas se te hace horrible. La manera de disfrutar es ser constantes en la liga».

Guardiola asegura que en el City lo tiene «todo». «No puedo estar en mejor sitio. Beguiristain es la persona más importante de mi carrera porque confió en mí sin tener experiencia. El club no me juzga por si gano o pierdo. Los aficionados incluso me dicen que estando mal estarían conmigo a muerte».

El técnico reconoció en esta ocasión los desembolsos del City, alejándose del victimismo que en otras ocasiones ha mostrado en este sentido: «Sin la inversión que se hizo en su día no estaríamos donde estamos ahora. El Chelsea lo hizo, el Madrid ya se ha gastado 300 millones, el Barcelona ha fichado a varios jugadores por más de 100 millones».

Una de las afirmaciones más sorprendentes de Guardiola llegó al referirse a las críticas que recibe: «Necesito enemigos, gente que me odie porque el fútbol consiste en reivindicarse e intentar superarte. A los deportistas les pasa lo mismo».

«Tengo derecho a opinar»

Muchas de esas críticas lellegan desde España por su activismo político acerca de la cuestión catalana: «Nadie sabe si Cataluña quiere independizarse, pero la gente solo quería votar. Es una animalada lo que está pasando con los presos catalanes, ojalá acabe bien». «Parece que por ser entrenador de fútbol ya no puedo opinar. Tengo derecho a pronunciar mis sentimientos y la injusticia del estado español con siete personas encarceladas. Seguiré diciendo lo mismo», argumentó.

También hizo un alegato en favor de la posesión que siempre tratan de atesorar sus equipos: «Todo el mundo sabe que la posesión tiene un sentido. Si la posesión no tiene vida... Como entrenador me gusta meter al rival en su área y decirles de allí no salís. Es evidente, que sin gente que te elimine a los rivales es imposible crear superioridades. El Betis es el equipo con más posesión en España y está fuera de Europa. Hay que analizar el tipo de posesión que es».

También tuvo palabras Guardiola para su exequipo, el Fútbol Club Barcelona, elogiando su palmarés en La Liga: «Si ganan 8 de 10 Ligas es porque nadie tiene más energía que ellos y lo han vuelto a hacer».

Y también tuvo el entrenador catalán un recuerdo para Mourinho, que bin pudo ser al mismo tiempo una pulla al luso y al equipo que entrenó en España, el Real Madrid: «En el Barça el primer entrenador que me puso en alerta con los contraataques fue Mourinho con Di María, Bale, Benzema... Y decías, pérdida y cuidado...».