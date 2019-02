Premier League Guardiola explica su olvido del Madrid: «Espero que Solari haya entendido mejor mi mensaje ahora» El técnico del Manchester City reiteró su opinión de que el club blanco no ha sido el mejor de la década: «Cuando cuentas ligas, copas y demás, Juventus, Barça y Bayern han ganado seis o siete... y ellos dos»

Indiferente al revuelo que causó hace apenas dos semanas Pep Guardiola ha insistido en su idea de no colocar al Real Madrid entre los mejores equipos de la última década. El técnico catalán del Manchester City se refirió a la Juventus, el Bayern Múnich y el Barcelona como los mejores y el modelo que deberían seguir el resto de clubes.

«Son los tres mejores equipos, debemos imitarles, a estos y no a otros. Cuando digo que Bayern, Juve y Barcelona son los mejores es porque no importa lo que ocurra, siempre vuelven. Eso es lo más diferente. Ganan uno, dos títulos... Pero la consistencia que exhiben cada tres días durante once meses en los últimos once años es lo que más respeto y admiro. Este es mi sueño. En cada partido de cada torneo debemos intentar hacer esto y, hasta ahora, lo estamos haciendo», declaró Guardiola en sala de prensa.

Unas declaraciones que escocieron en el madridismo y extrañaron a buena parte de los aficionados al fútbol, teniendo en cuenta las conquistas europeas del Real Madrid, con cuatro Champions League en cinco años y tres de ellas ganadas de forma consecutiva, algo hasta ahora nunca visto en el nuevo formato del torneo continental.

Ahora, en una nueva comparecencia ante los medios, el entrenador 'citizen' se reafirmó: «El Real Madrid no es el mejor equipo de la década». «El Madrid ha ganado la Champions tres años consecutivos y es el favorito, pero no es el mejor equipo de la década. Cuando cuentas ligas, copas y demás, Juventus, Barça y Bayern han ganado seis o siete... y ellos dos», argumentó.

El «olvido» de Pep encontró réplica en aquella primera ocasión en el actual técnico del Real Madrid, Santiago Hernán Solari, que señaló que había sido una «omisión deliberada» y le respondió que el Real Madrid no solo era el mejor equipo de la década, sino también del siglo y, por tanto, de la historia del fútbol.

Por eso Guardiola esta vez le envió también un mensaje al inquilino del banquillo madridista: «Espero que Solari haya entendido mejor mi mensaje ahora. Estoy seguro que ahora estarán contentos conmigo», espetó con ironía.