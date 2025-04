Guardiola: «Amo a Cataluña, mi país, pero tengo un cariño inmenso a España»

Pep Guardiola fue el protagonista del espacio televisivo titulado «Tócala otra vez, Pep» emitido en «Movistar +» en la noche de Reyes. Un programa en el que el entrenador del Manchester City fue entrevistado e hizo balance sobre su carrera, desde el paso de Johan Cruyff por el banquillo del Barcelona al triunfo de la selección española en los Juegos de Barcelona de 1992.

Sobre el técnico holandés, todos conocen la admiración que Guardiola profesa hacia su persona. «Él nos inculcó, en esa casa donde antes no estaba tan definido, lo de a través del pase mover al contrario y tener siempre en posiciones centrales a un jugador más. Y para eso trajo a Koeman, que era el primero que iniciaba desde atrás todo ese proceso de ir avanzando poco a poco con el balón hasta hasta que los jugadores más talentosos. En este caso nosotros teníamos a Laudrup, que marcaba la diferencia. Era como jugar a un ritmo que a través de mucho pase, a una cierta en lentitud malentendida, hasta que llegábamos a Michael y todo explosiona. Todo se ponía en marcha a través de momentos de Stoichkov, de llegadas de Guillermo, de Txiki, de Bakero... El hecho de que yo tuviera a muchos jugadores cerca para poder pasar el balón, no hacer grandes grandes distancias defensivas y ofensivas me ayudaba. Si hubiera encontrado uno con el que tuviera que perseguir mucho al hombre, distancias muy largas, grandes recorridos... Estaría jugando en Segunda B, seguro».

Por otro lado, recordó también el hito logrado en Barcelona 92 y respondió a Santiago Cañizares, quien en su momento confesó que Guardiola era el único que no estaba en el grupo de WhatsApp de aquel equipo. «Estamos todos menos uno: Guardiola. Probablemente porque es el tipo más famoso ahora mismo y entiendo que no está para chorradas», dijo.

«Amo a Cataluña, mi país, pero tengo un cariño inmenso a España y guardo un recuerdo increíble de aquellos años», comenzó diciendo. «Aunque el gran Alfonso y Cañizares, compañeros en aquella época, ahora sean muy críticos porque yo jugase en la selección [...] me lo pasé muy bien y traté de dar lo mejor para el equipo».

Finalmente, sobre la polémica con el grupo de WhatsApp , el exentrenador del Barcelona quiso explicarse: «En Barcelona 92 formamos un grupo increíble que sé que se reúne por WhatsApp pero como yo he tenido nunca... Cañizares, lo siento, pero no me has invitado tú, no es que yo no quiera estar, me he enterado ahora».