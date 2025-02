«Sabemos lo que hay que hacer para ganar al Bayern»

El delantero del Fútbol Club Barcelona Antoine Griezmann ha asegurado que tienen «ganas y confianza» para enfrentarse este viernes al Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones, y que saben lo que hay que hacer para superar a los alemanes y tienen armas para ello.

«El equipo está con ganas y con confianza. Sabemos que va a ser difícil, pero sabemos lo que tenemos que hacer para ganar », señaló en una entrevista para Barça TV. «Debemos trabajar bien juntos y tener el balón lo máximo posible. Tengo la maleta preparada hasta el 23 », añadió, en relación a la final de la 'Champions', que se jugará el 23 de agosto.

El ariete galo ya sabe lo que significa eliminar a los bávaros, algo que consiguió en 2016 con el Atlético. «Fue un encuentro muy bueno en el Calderón y una eliminatoria muy bonita, porque nos dio una final. Ahora lo que más me importa es el viernes, estar preparado», dijo. «La gente espera mucho, pero todos los partidos aquí son igual de importantes, hay que ganar todos. Hay que tratar de hacer un buen partido y pasar a 'semis'», recalcó.

Por otra parte, reconoció que el tiempo entre el final de LaLiga Santander y el comienzo de la Liga de Campeones le sirvió para recuperarse de la lesión sufrida en Valladolid. « A nivel personal, me vino bien tener tiempo para preparar el partido contra el Nápoles. Los primeros minutos me costó, porque no tenía ritmo, pero según avanzaba me iba encontrando mejor. En los entrenamientos se veía que el equipo tenía muchas ganas, estaba concentrado. Estamos en el buen camino», subrayó.

«Empezamos bien el partido, en el minuto 30 íbamos 3-0. Llegó el penalti del Nápoles y aguantamos el resultado en la segunda parte, teniendo el control del partido y defendiendo bien», recordó sobre el duelo ante los napolitanos, y recordó el importante tanto marcado por él en San Paolo. «Yo hice el gol, pero la jugada fue increíble con Busi, Leo y Nelson. Es mérito de todo el equipo, porque Marc hizo un paradón a Callejón. También hicimos un partido de vuelta muy bueno», explicó.

Sobre el camino a seguir, señaló el duelo ante el Villarreal en La Cerámica (1-4). «Creo que fue uno de los mejores partidos después del parón, es cuando nos acercamos a nuestro mejor nivel. Ahora tenemos la confianza para hacer ese tipo de partidos», apuntó. « Ellos estarán pendientes de Leo, de Luis, de mí, pero somos un colectivo . Veremos lo que propone el míster, estaremos preparados», expuso.

En otro orden de cosas, alabó el gran trabajo que está realizado el cuadro alemán. « El Bayern está jugando muy bien, con confianza . Arriba tienen un gran delantero, pero tenemos las armas para hacer un gran partido para pasar. Es un equipo potente, con trabajo y mucho físico, que está acostumbrado a tener el balón. Veremos qué podemos hacer para ponerle en dificultad», manifestó.

« El Bayern es un colectivo y por eso se siente tan bien ahí Lewandowski y hace muchos goles . El peligro viene de cualquier lado y en cualquier momento», insistió. «Llamé hace dos días a Lucas, con el que tengo muy buena relación, pero solo para saber si estaba bien», dijo sobre si habló con sus compatriotas del cuadro bávaro.

Por último, sobre los equipos más en forma, Griezmann señaló unos cuantos. « El Bayern, nuestro rival el viernes; el Atlético, que a partido único es muy peligroso, el City, que con Pep siempre es peligroso; PSG... Todos pueden tener opciones, porque a partido único puede pasar cualquier cosa», finalizó.