Griezmann recupera la titularidad

Partido vital para el Barcelona, que espera sumar los tres puntos ante Osasuna y meter presión al Atlético de Madrid y al Real Madrid, que se miden mañana. Uno de los dos o los dos perderán puntos», asegura Koeman , aunque el técnico añade que «si no ganamos nuestro partido no servirá de nada». Comparece el holandés en El Sadar con el ánimo por la nubes tras eliminar al sevilla en la Copa con una épica remontada y reenganchado a la Liga a pesar de los numerosos tropiezos que acumula en el torneo. Con la baja de Piqué a causa de un esguince en su rodilla, el holandés ha tenido que recomponer su defensa. Será Samuel Umtiti el que sustituya al catalán en una línea defensiva compuesta por cinco defensas, como en los dos últimos encuentros que tan buen resultado le ha dado. El francés estará acompañado en el eje de la zaga por Lenglet y Mingueza . Los laterales serán para Dest, por la derecha, y Alba, por la izquierda.

No obstante, la gran novedad estará en Antoine Griezmann , que regresa a la titularidad y formará pareja de ataque con Leo Messi. Las molestias con las que Ousmane Dembélé acabó el partido ante el sevilla este pasado miércoles han provocado que hoy descanse, ya que Koeman no es partidario de arriesgar. No obstante, el francés podría tener sus minutos en la segunda parte. El centro del campo será el habitual de los últimos encuentros: Busquets, De Jong y Pedri .

Las tres suplencias consecutivas de Griezmann (Elche y el doble enfrentamiento ante el Sevilla) han generado una serie de valoraciones por el entorno del club y del francés. Aunque Koeman confía en el francés y ha asegurado que sus descartes se deben a un cambio de sistema, los 120 millones de euros pagados por él se antojan demasiados como para que se convierta en actor secundario. El último en sumarse a las críticas por las ausencias de Griezmann ha sido Didier Deschamps , que ha criticado veladamente a Koeman. El seleccionador de Francia concedió una entrevista a ‘BeIN Sports’ en la que habló del momento de delantero en el equipo azulgrana. «Pueden haber periodos menos buenos pero eso no cuestiona su nivel. En noviembre, Pogba atravesaba un período aún más difícil con el Manchester. Estar con nosotros le dio un empujón y hizo un gran partido contra Portugal. Antoine, es lo mismo, es cuestión de uso y confianza . Saben que en la selección de Francia es otro contexto, otro entorno. Parecería indecente cuestionar su presencia. A todos los jugadores les pasa un período menos bueno. La confianza que tengo en ellos sigue ahí, también teniendo en cuenta que hay competencia, y eso es normal», apuntó el seleccionador 'bleu'. El pasado mes de octubre, Deschamps ya criticó a Koeman por no ubicarlo en su posición natural.