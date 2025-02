La grave acusación de Chiellini a Arturo Vidal

No sale demasiado bien parado Arturo Vidal en la autobiografía que ha presentado Giorgio Chiellini , jugadores que compartieron el vestuario de la Juventus durante cuatro temporadas. El central italiano asegura que el chileno suele abusar del alcohol y eso puede ser un problema para su rendimiento. «A veces, Arturo Vidal salía y bebía más de lo que debía , todo el mundo lo sabe. El alcohol es su punto débil. Un par de veces al año no se presentaba a entrenar o llegaba diciendo que estaba bastante alegre», desvela el defensor transalpino. A pesar de la acusación Chiellini quiso restar importancia a este hecho. « Las debilidades son parte de la naturaleza humana . El futbolista no es un demonio o un santo, y no se discute la calidad ni la persona por estos hechos» asegura.

Chiellini relata una anécdota que tiene a Arturo Vidal como protagonista justo después de una noche movida. «Estábamos en Miami. Era la noche antes del último entrenamiento antes de volver. A la mañana siguiente, Arturo estaba en la cama y tuvieron que levantarlo a la fuerza. Conte pensaba darle un castigo ejemplar porque se imaginaba que en ese estado no iba a rendir. Llevábamos diez minutos de entrenamiento y Arturo todavía parecía borracho y ni siquiera veía pasar la pelota. Pero al terminar la sesión, corría como un loco. Así que el técnico dijo: ¿ Qué puedo decirle a esa persona , que entre otras cosas trae alegría al grupo?», rememora el central italiano en un momento en el que el nombre del chileno vuelve a estar relacionada con la Juventus y también con el Inter de Milan, donde su exentrenador, Antonio Conte , ha pedido que le fichen, insistiendo en su demanda del año pasado. El futbolista podría entrar en las operaciones para abaratar la llegada de Pjanic o de Lautaro .

Precisamente, el jugador de la Juventus se ha pronunciado recientemente y ha elogiado inmensamente a su actual club. « La Juventus es una familia, es un club del más alto nivel . Cuando ves sus trofeos, piensas que tú también quieres llevar alguno a sus vitrinas. Es una entidad extraordinaria», ha explicado Miralem Pjanic en una charla en las redes sociales. En esta misma conversación ha desvelado cómo Allegri le pidió que jugara por delante de la defensa: «Me acostumbré de forma gradual, pero me dijo que tenía que mejorar . Esto no me impide volver a una parcela más ofensiva».