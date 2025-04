Felipe Segura, el médico que aparca el fútbol para derrotar al coronavirus

Andalucía es una de las comunidades autónomas que mejor está gestionando la crisis del Coronavirus . Como en el resto de España, el número de contagios y fallecimientos es importante, pero controlado. Ciudadanos e instituciones públicas y privadas se han volcado en una ola de solidaridad en la que también están los clubes de fútbol, como el Granada .

El estadio Nuevo Los Cármenes es un punto limpio de recogida y desinfección de mascarillas gracias al novedoso sistema de limpieza a base de ozono que tiene en su estadio la entidad nazarí. Desde el 25 de marzo, 4.000 mascarillas diarias son higienizadas para su reutilización en distintos organismos como Policía, Guardia Civil, personal de Residencias, Ayuntamiento o Ejército.

No es esta la única acción solidaria de la entidad andaluza durante este largo mes de confinamiento. Su propietario, Jiang Lizhang, compró 10.000 mascarillas a través del consulado de China . Además, el Granada también donó los 300 impermeables que tenía en stock la tienda del club para que los utilizaran personal de la sanidad, y el doctor del primer equipo, Felipe Segura , se ha reincorporado al servicio de emergencias del que pidió una excedencia hace año y medio cuando fichó por el Granada.

« Yo trabajo en el 061 desde 2003, que me saqué mi plaza . Lo compatibilicé varios años siendo médico del Club Baloncesto Granada, cuando estaba en la ACB, pero con el Granada esto no era posible. Ahora, viendo la situación en la que estamos, le pregunté al club si podía reincorporarme para echar una mano , ya que nuestro trabajo con los jugadores en estos momentos es a nivel telefónico. Y aquí estoy, de nuevo en el 061», detalla el galeno a ABC.

Guardias de 24 horas

A sus 51 años, Felipe Segura, especializado en medicina general y del deporte , deja aparcada unas semanas su labor en un equipo de Primera para hacer turnos de guardia de 24 horas en la sanidad pública de Granada: « A causa de la pandemia, hemos doblado estos turnos de 12 a 24 horas . Somos siempre el mismo equipo, por si alguno se contagia hacer cuarentena este mismo equipo. No nos mezclamos. Nuestra labor es variada. Desde la coordinación con los gestores de urgencias, la gestión de la llamadas o la distribución de recursos según patologías, al servicio asistencial de ambulancia donde se produzca una urgencia», explica a la vez que reconoce que se siente abrumado por tanto elogio: « Cualquiera que se dedique a la medicina lo hubiera hecho. Esta profesión es para ayudar a los demás. Es pura vocación . Por eso me da vergüenza la repercusión que he tenido. Igual me ha venido un poco grande (risas)».

Felipe vive diariamente la lucha contra el coronavirus en Granada. Desvela que los hospitales están desbordados, pero no colapsados . Su mujer, enfermera en el Parque Tecnológico de la Salud, también lo vive en primera persona. Ninguno flaquea: «Puede haber momentos más bajos, pero no pensamos en si podemos contagiarnos o no. Hay protocolos de prevención muy estrictos y creo que se está haciendo un gran trabajo. Estoy muy orgulloso de mi gremio. Desde un celador a un neurocirujano, todos nos estamos volcando para echar una mano . También mi club, que no solo no me puso ninguna traba sino que me dio las gracias por el paso que he dado», concluye Felipe Segura, el médico que ha cambiado el fútbol para derrotar al coronavirus.

Noticias relacionadas Javi Sánchez, de la plantilla del Córdoba de fútbol sala a la del Hospital