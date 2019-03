Segunda B Gran enfado del Don Benito tras ser castigado con un penalti ante el Atlético Sanluqueño La pena máxima, muy protestada, ha permitido que los andaluces lograran el empate en el tiempo de prolongación (2-2)

S. D. Actualizado: 10/03/2019 15:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El CD Don Benito, conjunto del Grupo IV de Segunda división B que lucha por la permanencia en la categoría, ha mostrado su enfado en las redes sociales al término de su partido de Liga ante el Atlético Sanluqueño (2-2), en el que el conjunto andaluz ha conseguido el empate en el tiempo de prolongación después de que el árbitro señalara un penalti que ha sido muy protestado por los jugadores del conjunto extremeño.

La jugada que ha desatado las protestas del cuadro rojiblanco se producía en el tiempo de prolongación del segundo acto en una acción en la que el guardameta local parecía despejar de puños un centro al área, aunque el árbitro del encuentro señalaba el punto de penalti y mostraba la cartulina amarilla a Leo, portero de los extremeño. Edu Oriol no fallaba desde los once metros y el Atlético Sanluqueño, que también está luchando por la permanencia en Segunda B, conseguía arañar un punto muy valioso.

Al término del encuentro, el Don Benito ha mostrado su enfado en las redes sociales por esa acción y ha publicado un mensaje en el que ha reflejado su malestar por las decisiones arbitrales que está sufriendo a lo largo de la temporada. «Para analizar las decisiones arbitrales que está sufriendo el @Cddonbenito1928 a lo largo de toda la temporada. YA ESTÁ BIEN !!», es el texto que ha escrito.

Para analizar las decisiones arbitrales que está sufriendo el @Cddonbenito1928 a lo largo de toda la temporada



YA ESTÁ BIEN !!@rfef@FedExFutbol — CD Don Benito (@Cddonbenito1928) 10 de marzo de 2019

Cuando un despeje de puños se convierte en penalti y tarjeta amarilla al portero en una categoría de fútbol profesional@rfef@FedExFutbolpic.twitter.com/vneS2e0bYZ — CD Don Benito (@Cddonbenito1928) 10 de marzo de 2019