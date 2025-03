El Getafe se niega a viajar a Milán: «No podemos jugar con esas condiciones»

El Barcelona-Nápoles del próximo 18 de marzo y los partidos que tenían previsto disputar el Getafe contra el Inter de Milán y el Sevilla ante la Roma, correspondientes a los octavos de final de la Europa League están en el aire después de que el Gobierno haya prohibido los vuelos directos desde cualquier aeropuerto italiano a España con la intención de prevenir la propagación de la epidemia del coronavirus. La medida es oficial, ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y se justifica porque la mayoría de casos importados del Covid-19 provienen del país transalpino, que vive una crisis sanitaria a causa de esta pandemia.

Aunque en un principio se había especulado con la posibilidad de que esta medida no afectara a los vuelos chárter y hubiera una dispensa deportiva para la Champions y la Europa League, el Gobierno no tenía previsto hacer excepciones. La medida, que comenzará a partir de las 0.00 horas de hoy, se prolongará de forma inicial hasta el día 25 de marzo. Esta norma afecta directamente al Getafe, que ha decidido no viajar ni jugar mañana en Milán porque después no podría regresar. Todo ello ha provocado el plante de su presidente, Ángel Torres . «El Getafe no va a volar, le pese a quien le pese. Si perdemos la eliminatoria lo haremos con la cabeza muy alta. Tengo miedo a que mi gente se contamine. Vamos al foco principal. No podemos jugar con esas condiciones. Y ya la disputaremos la próxima campaña o cuando nos dejen. Nos podemos traer el virus y que nos contagiemos».

«La UEFA nos dice que pidamos un permiso especial al Gobierno, pero no lo voy a hacer. No voy a ir a un lugar dónde no quiero ir», comentó airado Ángel Torres el «El Transistor», de Onda Cero, al tiempo que añadía que «hemos pedido a la UEFA que se busque a una alternativa a jugar en Milán. No queremos meternos en el foco del coronavirus , no tenemos necesidad. Hemos pedido ayuda también a la Federación para que exija la suspensión».

«El Gobierno ha sacado un decreto que me parece bien, vamos a ver cual saca el Gobierno italiano. Si dice lo mismo no podremos viajar por lo cual, o lo sacan fuera o lo suspenden», apuntó un preocupado Ángel Torres.

La prohibición del Gobierno español no se aplicará a las aeronaves de Estado, ni a la realización de escalas con fines no comerciales, vuelos exclusivos de carga, vuelos posicionales, humanitarios, médicos o de emergencia. Tampoco afecta a los vuelos de España a Italia , solo a los que vienen de aquel país. Es por esto que Ángel Torres teme que sus jugadores no puedan regresar de Italia.

A la espera de la UEFA

La UEFA y la Federación Española están hablando con el Gobierno a fin de que este dé la autorización pertinente para el vuelo de regreso del Getafe .

También la Roma informó de que está en contacto con la UEFA para saber cómo viajar para disputar esta ida de los octavos de final mañana jueves en el Sánchez Pizjuán . El conjunto romano tenía previsto entrenarse este miércoles en el centro deportivo de Trigoria en la mañana italiana y debía coger un vuelo chárter en el aeropuerto de Fiumicino a las 15.30 locales para viajar a Sevilla, pero necesita la autorización del Gobierno español.

La disputa del Barcelona-Nápoles y del Getafe-Inter y el Roma-Sevilla de la próxima semana, que se iban a jugar a puerta cerrada, también está pendiente de la intervención de la UEFA . Un aplazamiento o la celebración en un terreno neutral, fuera del territorio español, son las bazas que ahora mismo se manejan. La medida que toma más fuerza es la de jugar en otro país que permita el desembarco de italianos.

El Barcelona se muestra reacio a salir de suelo español para jugar ante el Nápoles. «Seguro que el Nápoles llegará a Barcelona, todavía quedan unos días», aseguró Josep Maria Bartomeu. « Lo primero es la salud y colaborar con las autoridades sanitarias», añadió.