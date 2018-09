Fútbol El Gerona ya estudia cómo compensar a sus socios si juega contra el Barça en EE.UU. Pagarles el viaje a Miami, darles entradas gratuitas para el Camp Nou o rebajarles el 40 por ciento del precio del abono, algunas opciones

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 04/09/2018 13:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cada vez toma más fuerza la posibilidad de que el partido anunciado por Javier Tebas para disputarse en Estados Unidos sea el Gerona-Barcelona de esta temporada, que se disputa en enero. ABC se ha puesto en contacto con el club rojiblanco para ahondar en este tema pero desde la entidad catalana han declinado hacer ninguna valoración y se han remitido a que aún no hay nada confirmado. No obstante, desde la prensa local ya se atisban algunos movimientos que está realizando el Gerona para contentar a sus socios si finalmente el atractivo encuentro no se disputa en Montilivi.

Según ha publicado l'Esportiu, el club que preside Delfí Geli baraja cuatro posibilidades con las que compensar a los abonados, que no podrán evitar que el choque se juegue en Miami. La posibilidad que a día de hoy tiene más números es que los socios puedan viajar gratis a Estados Unidos para presenciar el partido. Esta posibilidad no incluiría pasar la noche pero tendrían todos los gastos de transporte incluidos. Una segunda propuesta es un paquete de viaje que incluiría pasar el fin de semana en un hotel de cuatro estrellas por un precio inicial de 600 euros. Otra de las propuestas iría enfocada a beneficios en el partido que ambos equipos disputarán en el Camp Nou, ya que podría ofertar gratuitamente las 5.000 entradas que disponen para ese encuentro, que se jugará el 23 de septiembre. La cuarta posibilidad va más centrada a nivel económico, ya que si los socios no estuvieran de acuerdo con ninguna de las propuestas anteriores se valoraría de bajar un 40 por ciento el precio del abono, ya que es la cantidad que ingresaría el Gerona por jugar en Estados Unidos, entre tres y cuatro millones de euros.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, Fernando Sanz, embajador de la Liga, también dio a entender que el Gerona-Barça se dispute en Estados Unidos, aunque reconoció que también hay otras opciones. «Hay una propuesta de poder hacerlo en el futuro. Gracias a la expansión internacional de la Liga hemos conseguido muchísimas cosas para el fútbol español. Estamos trabajando en esa posibilidad, y también con otras, para ver si conseguimos sacarla adelante», explicó en un acto de promoción sobre la posibilidad de externalizar la competición.