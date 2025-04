Van Gaal critica a los que quieren dar por acabadas sus ligas

Louis van Gaal siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa y sin tapujos, lo que le ha granjeado un sinfín de detractores. En plena crisis del coronavirus ha dado su opinión y no ha dejado indiferente a nadie. El ex entrenador ha criticado a todos aquellos clubes que han pedido cancelar las competiciones ligueras a causa del Covid-19. «En el deporte se declara al ganador en el campo», ha explicado en una clara crítica a su exequipo, el Ajax de Amsterdam , que hizo un llamamiento para suspender definitivamente el campeonato y ser coronado como vencedor de la Eredivisie. « Hay clubes que usan la crisis del coronavirus para su propio beneficio », soltó en el diario neerlandés Algemeen Dagblad.

«La UEFA y la FIFA están dispuestas a ajustar las reglas y ofrecer margen. Bien, comencemos a trabajar entonces . Luego se puede ampliar un poco la próxima temporada con más partidos entre semana», fue la propuesta que hizo Van Gaal. No obstante, esta propuesta de la UEFA y de la Federación Holandesa de Fútbol, que planea reanudar la Eredivisie en la segunda quincena de junio, ha chocado frontalmente con el deseo del Ajax. Según su director técnico, Marc Overmars , ambas instituciones están anteponiendo los intereses económicos a la salud de los jugadores y sus familiares por el riesgo de contagio. La respuesta de Van Gaal no se hizo esperar: « Los partidos deberían reanudarse si las autoridades sanitarias establecen "que el coronavirus ha sido derrotado».

Hay que tener en cuenta que a falta de ocho jornadas, nueve para algunos equipos, el Ajax y el AZ Alkmaar lideran la Eredivisie con 56 puntos, aunque el conjunto de Amsterdam está en cabeza por diferencia de goles. « No puede ser que después de 25 partidos se haga un arreglo para que el Ajax sea campeón . El AZ Alkmaar tiene el mismo número de puntos y llevamos tres cuartos de la temporada. ¿Eso no importa? No tiene sentido», expuso Van Gaal, que considera que esta crisis también tendrá incidencia en el mercado de fichajes: «No creo que veamos transferencias de más de 100 millones de euros».