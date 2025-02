Futbolistas a la espera de sentencia

Ha concluido medio clandestino, como si de una mancha esporádica se tratase, el primer juicio que se ha celebrado en España por un delito de posible corrupción deportiva en el fútbol de elite. Ha sido el primer proceso por una supuesta compra-venta de un partido de Primera división, el Levante-Zaragoza disputado el 21 de mayo de 2011. Siete años y medio después, casi tanto tiempo de intervalo como el litigio por las detenciones e incautaciones que desvelaron la trama de dopaje del doctor Eufemiano Fuentes y sus bolsas de sangre, 36 futbolistas se encuentran a la espera de la sentencia que dictará el titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Valencia, Manuel Aleis. El fiscal ha solicitado dos años de prisión para los jugadores y para el entrenador mexicano Javier Aguirre (entonces técnico del Zaragoza), inhabilitación de seis años para el ejercicio de su profesión y una multa de 3,4 millones de euros a cada uno de ellos. Hay 42 acusados, incluidos el expresidente maño Agapito Iglesias , los consejeros Francisco Porquera y Francisco Checa, el director deportivo Antonio Prieto y el Zaragoza como entidad jurídica.

Como en la Operación Puerto , fue el testimonio de un arrepentido el desencadenante del juicio visto ahora para sentencia. En la investigación contra Eufemiano habló un ciclista con nombre y apellidos, Jesús Manzano , y en el caso de los futbolistas la autoría se atribuye a un exjugador anónimo del Zaragoza que fue cliente de Javier Tebas , entonces vicepresidente y hoy presidente de la Liga, y que alertó sobre la compra de ese encuentro. El confidente sigue oculto porque, según dijo Tebas en el juicio, si se conociese su identidad, «no volvería a jugar al fútbol». La omertá transferida a los campos de Primera.

La versión del fiscal y las acusaciones particulares (la Liga y el Deportivo, que descendió a Segunda en junio de 2011) siguen el rastro del dinero. Según ellos, el Zaragoza realizó una disposición en efectivo de 1,7 millones de euros para sobornar a los futbolistas del Levante, que ya habían conseguido la permanencia y no se jugaban nada en aquel encuentro.

Primas y transferencias

El ministerio público sostiene que el Zaragoza retiró de sus cuentas 765.000 euros en efectivo que entregó a sus jugadores en un documento firmado por el capitán Gabi como primas por lograr la permanencia y realizó transferencias bancarias por 965.000 euros a sus futbolistas y al entrenador y que luego camufló como primas. Considera la fiscalía que no tuvo sentido primar a los profesionales por algo que no habían logrado todavía, la permanencia, que precisamente se decidía en el partido con el Levante.

Los futbolistas de ambos equipos negaron el amaño del partido y ofrecieron diferentes versiones. Gabi, excapitán del Atlético y actual jugador del Al Sadd catarí, insinuó en el juicio que el presidente del Zaragoza lo engañó y que firmó un documento por recibir 765.000 euros en nombre propio y en el de la plantilla debido a una equivocación por primas que el grupo «ya recibió a cuenta». Gabi aseguró que devolvió el dinero que se le ingresó al presidente Agapito Iglesias. De los 18 imputados del Zaragoza, 11 recibieron ingreso en cuenta: Lanzaro (90.000), Ander Herrera (90.000), Doblas (90.000), Da Silva (90.000), Braulio (90.000), Ponzio (85.000), Gabi (85.000), Jorge López (90.000) y Diogo (85.000), además del director deportivo, Antonio Prieto (85.000), y el entrenador, Javier Aguirre (85.000). La mayoría declaró haber devuelto esa suma al presidente del club o a algún empleado próximo. Iglesias aseguró que durante las fechas en cuestión él estaba en Irlanda con un intermediario y que los futbolistas no pudieron reembolsarle el dinero en mano. Los jugadores negaron haber recibido primas por la permanencia, y el expresidente declaró lo contrario.

El operativo del trasiego del dinero se hizo durante los días anteriores al partido con el Levante, un club que estaba en riesgo de entrar en concurso de acreedores. La Fiscalía entiende que no es de sentido común desposeer de patrimonio pagando primas por un objetivo no alcanzado a un club en crisis financiera que solo tenía dos opciones. Si ganaba al Levante , se quedaba en Primera. Si no lo hacía, bajaba. Así pretende desmontar la posibilidad deslizada por los directivos del club: el dinero retirado de las cuentas iría destinado a pagar primas a terceros al Deportivo, a la Real Sociedad o al Getafe. El Zaragoza no solo se estaba jugando la permanencia en Primera, sino su supervivencia en la elite.

Según declaró Tebas ante el juez, el doctor Villanueva, Prieto y Paredes eran los encargados de «dar el dinero al Levante y Ballesteros el que lo recibía». Sergio Ballesteros, excapitán del Levante, negó, como todos los jugadores imputados del club valenciano, haberse dejado sobornar.

Justificación de gastos

El otro argumento que defiende el fiscal es la coincidencia en el cambio de hábitos de los jugadores del Levante. Al finalizar el partido en cuestión, la plantilla estaba oficialmente de vacaciones, pero sus jugadores apenas gastaron dinero proveniente de sus cuentas durante un mes y medio. Once de los 18 futbolistas acusados del conjunto valenciano no sacaron efectivo del cajero y tampoco utilizaron su tarjeta de crédito para disfrutar de sus vacaciones. El ministerio público considera que lo hicieron porque disponían de un cuantioso montante en efectivo proveniente del pago por la presunta compra del partido.

Muchos futbolistas del Levante se defendieron con el testimonio de haber pasado las vacaciones en su pueblo, comiendo en casa de los padres, en peñas de amigos o similares. Otros declararon haber utilizado tarjetas de crédito de su país o haberse financiado con el regalo de boda de un dinero en efectivo…

La Fiscalía considera haber probado los hechos a través de las investigaciones realizadas, con especial dedicación la Agencia Tributaria, y las defensas de los acusados entienden por amplio margen que no se ha probado de ninguna manera que los jugadores del Levante recibiesen una cifra económica por dejarse ganar ese partido en 2011.

Lista de acusados 18 JUGADORES DEL ZARAGOZA Maurizio Lanzaro (Retirado) Toni Doblas (Retirado) Paulo da Silva (Libertad Asunción) Jorge López (Retirado) Ander Herrera (PSG) Braulio Nóbrega (Herbania) Leonardo Ponzio (River Plate) Gabi Fernández (Al Sadd) Carlos Diogo (Retirado) Ivan Obradovic (Legia Varsovia) Ikechukwu Uche (Sin equipo) Adam Pinter (MTK Budapest) Javier Paredes (Retirado) Leo Franco (Retirado) Jiri Jarosik (Retirado) Nicolás Bertolo (Banfield) Said Boutahar (Retirado) Ángel Lafita (Retirado) 18 JUGADORES DEL LEVANTE Miguel Pallardó (Sin equipo) Gustavo Munúa (Retirado) Héctor Rodas (Cultural Leonesa) Rafael Jordá (Entrenador Damm) Rubén Suárez (Retirado) Xavi Torres (Al Arabi) Cristian Stuani (Girona) Wellington da Silva (Internacional) Jefferson Montero (Birmingham) Miquel Robusté (Badalona) Javi Venta (Retirado) Manuel Reina (Mallorca) Felipe Caicedo (Lazio) Vicente Iborra (Villarreal) Xisco Muñoz (Retirado) Sergio Ballesteros (Retirado) Juanfran García (Retirado) David Cerra (Retirado) DIRECTIVOS Y ENTRENADOR Agapito Iglesias, expresidente del Zaragoza Francisco Checa, exdirectivo del Zaragoza Javier Porquera, exdirectivo del Zaragoza Antonio Prieto, ex director deportivo Javier Aguirre, exentrenador del Zaragoza El Zaragoza, como persona jurídica