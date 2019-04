Fútbol italiano Un futbolista es «secuestrado» con un helicóptero en mitad de un partido Ignazio Barbagallo quiso despedirse de los terrenos de juego gastando una broma que ha dado la vuelta al mundo

Cualquiera que vea el vídeo y no conozca la intrahistoria del mismo, podría pensar que lo que le ocurrió a Ignazio Barbagallo, jugador de 55 años del Città de Viagrande, se trata de un secuestro al más puro estilo película de Hollywood. En el que iba a ser el último partido de este futbolista, un helicóptero interrumpió en mitad del juego y se llevó a Barbagallo del campo, metido a la fuerza dentro de la aeronave.

Sin embargo, todo se trataba de una farsa. Ocurrió el fin de semana pasado en las categorías regionales de Italia y fue la forma que tuvo este futbolista amateur de despedirse de los terrenos de juego. Tal y como se ha sabido, Barbagallo organizó junto a unos amigos la pantomima. Fueron estos los que iban a bordo del helicóptero y los que emularon el secuestro, dejando tan solo un cartel con el mensaje: «Servicio de eliminación de jugadores acabados».

Para evitar cualquier tipo de malentendido con las autoridades, Barbagallo ha afirmado que había notificado de esta broma a las mismas con anterioridad. Además, ha confesado que ya había intentando hacer algo así hace tiempo: «Hace veinte años traté de decirle adiós al fútbol de esta manera, pero el piloto de aquel helicóptero vio a la policía en el campo y se asustó. Ahora estaba todo estaba en orden», ha asegurado.

No obstante, pese a que tanto la Policía local como el alcalde de la ciudad estaban avisados, no ocurría lo mismo con el árbitro del partido. Por ello, el Citta de Viagrande ha sido sancionado con una multa de 200 euros y no podrá competir en la regional siciliana hasta el 31 de mayo.