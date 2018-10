Fútbol Low responde a Klopp sobre la Liga de Naciones El técnico del Liverpool arremetió duramente contra la nueva competición de la UEFA

S.D.

Actualizado: 09/10/2018 19:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El seleccionador de fútbol alemán, Joachim Löw, ha defendido con fuerza la nueva Liga de Naciones de la UEFA después de que fuera criticada por su compatriota Jürgen Klopp, técnico del Liverpool.

«Para nosotros, para mí como seleccionador nacional, la Liga de Naciones es un buen invento porque es una competición en la que jugamos contra las mejores naciones. Para mí esto preferible en esta fase algunas veces a tener que jugar contra países realmente pequeños», ha afirmado en Berlín.

Estas declaraciones llegan después de que Klopp criticara este nuevo torneo:«La Liga de Naciones es la competición más absurda del mundo». A su modo de ver, este campeonato adicional que sustituye a los partidos amistosos por un ritmo de juego apretado, es una carga mayor para los internacionales. «Tenemos que empezar a pensar en los jugadores», explicó el entrenador del Liverpool.

Löw puede entender la actitud negativa del preparador del combinado inglés desde su punto de vista como responsable de un equipo. «A los entrenadores de los clubes a veces no les gustan esas pausas internacionales, porque muchos jugadores del Liverpool, Bayern o Manchester City ya no están. Los entrenadores no tienen la oportunidad de entrenar con normalidad», ha señalado Löw.