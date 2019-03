Fútbol femenino Participa en la pretemporada de su equipo embarazada de casi seis meses Sydney Leroux, del Orlando Pride y la selección estadounidense, se defiende en Twitter de los que critican su decisión

«No pensaba que fuera a estar en la pretemporada embarazada de 5 meses y medio, pero aquí estamos». Con este mensaje y dos fotografías compartidas a través de las redes sociales la futbolista del Orlando Pride e internacional estadounidense Sydney Leroux ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales.

Las imágenes la muestran participando de los entrenamientos de su equipo de cara al próximo curso, pese a contar con una notable «barriguita» fruto de su estado. Y ello ha generado reacciones de todo tipos en internet, desde la que se preguntan por posibles daños a la salud de la futura hija de la futbolista y dudan de la idoneidad de su decisión, a los que la apoyan y felicitan por su decisión de seguir entrenando con su club.

La polémica ha alcanzado cierta repercusión por lo que la propia Leroux, de 28 años, ha intervenido para explicar que tiene muchas precauciones por su embarazo: «Sólo hago cosas sin contacto. Trabajo de pelota. Recibiendo toques. No me pongo en situaciones en las que el balón pueda rebotar o pueda ser golpeada. No hago carrera con alta intensidad y escucho a mi cuerpo (que sabe más que la gente en Twitter diciéndome lo que no debería estar haciendo con mi cuerpo)».

I didn’t think I’d be starting off preseason 5.5 months pregnant but here we are. 😂 pic.twitter.com/smuA4nFx9n — Sydney Leroux Dwyer (@sydneyleroux) 4 de marzo de 2019

Entre los apoyos está el de la también futbolista estadounidense Álex Morgan, que le confesó estar «orgullosa de ser tu compañera de equipo. No puedo esperar para estar en el terreno de juego contigo».