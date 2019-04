Fútbol El fútbol femenino español hace historia: el Barcelona, a la final de la Champions League El Barcelona se clasifica por vez primera en toda su historia para la final de la Champions League al eliminar al Bayern (1-0)

Sergi Font Barcelona Actualizado: 28/04/2019 14:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Histórico. Así se podría calificar la gesta realizada por el Barcelona ante el Bayern de Múnich. Las azulgranas se clasificaron para la final de la Champions League por primera vez en toda su historia y también logrando que el fútbol español alcance una fina de tal magnitud. El techo estaba en una semifinal que las azulgranas no habían podido rebasar ante la distancia que aún existe con las ligas alemana y francesa, en la que invierten mucho más dinero y recursos. El Barcelona no solo hizo bueno el 0-1 logrado en Múnich sino que acabó con cualquier atisbo de sufrimiento al filo del descanso, cuando la colegiada señaló un penalti que Mariona Caldenteny transformó con mucha sangre fría. El agarrón de Lewandowski sobre Lieke Martens no ofrecía dudas. El tanto ya obligaba a las alemanas a anotar dos goles pero la diferencia de calidad entre ambos equipos y el calor del público moldeaban el sueño culé.

Era una mañana especial y se notaba hasta en la suave brisa que corría por el Mini Estadi. La cifra oficial de asistencia eran 12.764 espectadores. La entrada suponía un nuevo récord de asistencia en el feudo culé para un partido de fútbol femenino superando los 12.178 de la temporada pasada frente el Olypique de Lyon en cuartos de Champions. El tramo final fue un debate entre la ilusión por levantar los brazos y el temor de que todo se fuera al traste por la mala suerte. Y mucho más cuando en el minuto setenta se quedaron con una jugadora menos por la expulsión de Hamraoui. La francesa vio la segunda amonestación después de otra falta intentando cortar un contragolpe. Más allá del desgaste físico que tuvieron que afrontar las chicas de Lluis Cortés, la expulsión de la centrocampista, pilar fundamental en el juego defensivo del Barcelona, supone un varapalo de cara a la final, ya que deberá cumplir un partido de sanción el 18 de mayo en Budapest.

Cuando peor pudo pasarlo el Barcelona surgió la figura de Sandra Paños, que estuvo descomunal para evitar el empate del Bayern. La guardameta azulgrana sacó una manopla para desviar a la madera un buen testarazo de Skorvankova tras un medido centro de Roord. Tras la expulsión de Hamraoui, el Bayern trató de quemar sus cartuchos volcándose sobre la portería de Paños y Cortés trató de ir refrescando el equipo con una serie de cambios que oxigenaran a su extenuado equipo. Se replegaron bien tratando de defender el resultado. Mariona Caldenteny y Lieke Martens fueron ovacionadas al salir del campo. Fueros sustituciones estratégicas para tratar de contener el resultado. Andressa Alves y Aitana fueron las que entraron en el campo. Con todo perdido, el Bayern se fue al ataque y el Barcelona tuvo hasta tres clarísimas ocasiones con las que sentenciar el partido pero no estuvieron acertadas ante la meta alemana. Precisamente, la recién entrada Aitana falló las tres ocasiones. Finalmente el marcador no se movió y el Barcelona disputará su primera final de la Champions dentro de tres semanas. Chelsea u Olympique de Lyon será su rival.