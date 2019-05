Fútbol La explosiva entrevista a Dani Alves: Neymar, Real Madrid, Guardiola... El exfutbolista azulgrana, en una extensa charla con 'ESPN', abordó numerosos temas de su pasado, presente y futuro

Si por algo se ha caracterizado siempre Dani Alves es por hablar sin pelos en la lengua. El futbolista brasileño acostumbra a dejar tantos titulares como frases pronuncia durante una entrevista. La última, concedida a 'ESPN', no ha sido menos. En ella el exazulgrana ha repasado su carrera, ha contado algún que otro secreto y ha desvelado dónde puede estar su futuro.

Empezando por esto último, Alves ha reconocido que su intención es seguir en el PSG para ayudar al club «a cambiar su historia», si bien su continuidad no está asegurada, apuntando también a la Premier: «Es un campeonato apasionante por el respeto que tienen y lo que me mueve es que la gente respeta al profesional. Si se entrega por su equipo y sus colores, lo respeta. Y aquí, en el resto de Europa, parece que si no ganas no se te respeta. Ese problema yo no lo tengo. Soy un ganador». A sus 36 años, y tras jugar en Bahía, Sevilla, Barcelona y Juventus antes que en el PSG, Alves no ha firmado aún su renovación.

A punto de firmar por el Real Madrid

Es de sobra conocido el interés que el Real Madrid tuvo en Alves cuando este defendía la camiseta del Sevilla. De hecho, tal y como ha confesado ahora, su carrera podría haber sido muy diferente: «Estuve al 95% de fichar por el Madrid, pero Del Nido es muy peleón. Estaba también el Chelsea y empezó a jugar conmigo. Negociaba con uno y al otro le decía que pagaba más. Llegó el momento y al final no salí del Sevilla. Casi fui al Madrid, pero el destino dijo que no, que mi historia era con el Barcelona, como había soñado de pequeño. Y los sueños hay que cumplirlos, no las pesadillas. Agradezco no haber ido al Madrid y sí al Barça, por supuesto».

El Barcelona y Guardiola

Un año más tarde del casi fichaje por el Real Madrid, firmó por el Barcelona. Como azulgrana conquistó 23 títulos y fue dirigido por Guardiola, sobre quien se deshizo en elogios: «Para mí su virtud es que decide con la mano en el corazón, pero él decide, y eso es lo que me gusta, aunque te esté doliendo. Piensa siempre en el bien del sitio donde ha crecido y donde ha hecho historia como jugador o entrenador y no quiere dañar».

Después de llegar al Sevilla como un completo desconcido y tras hacerse un nombre en el panorama mundial, tomó la decisión de irse al Camp Nou: «Tenía claro que mi historia en el Sevilla ya estaba hecha y dije que o fichaba por el Barcelona o no jugaba más para el Sevilla. Ya habían jugado dos o tres años con mi futuro. Con el presente igual sí, pero con el futuro, no. El Barcelona estaba en plena transición, vino Guardiola y dijo que me quería. Y sabía que me iba a ir sí o sí».

Neymar, ¿al Real Madrid?

Otro de los temas por los que fue preguntado fue sobre Neymar, su compañero en el PSG y en la selección brasileña. Cuestionado por su abandonará el equipo, Alves se mostró tajante: «¿Jugarme una cena por Neymar? Eso es poco. ¿Nos jugamos la Torre Eiffel? Creo que va a seguir en PSG», afirmó. «Neymar está en una transición, ya que los resultados no están saliendo. Es muy maniático y quiere que el resultado esté, es obvio», añadió en relación a las críticas.

Preguntado por el Real Madrid, quien está atento al posible cambio de aires de Neymar, Alves se reafirmó en su idea: «Si a mí me llama el Real Madrid le digo que no y si me llama para preguntarme por Neymar, también le digo que no. El Madrid llama a mucha gente, no me sorprendería nada»

Sus otras pasiones

Enamorado del fútbol como es él, Alves también cuenta con otras grandes pasiones, como la moda: «Me interesa muchísimo. Soy un enamorado de este mundo porque estoy enamorado de mundos libres en donde puedas crear tu historia y defenderla. Y el mundo de la moda es así, aquí nadie te dice lo que tienes que hacer o cómo vestir». Famosos son sus modelos, muchos de los cuales han sido noticia a lo largo de los últimos años.

Y de la moda a la música, un futuro que pudo ser y no fue: «Yo soñaba alto pero en ser Michael Jackson o Bruno Mars, yo quería ser cantante o algo con la música. Tenía la sensación que de grande iba a ser famoso, que la gente me iba a conocer por algo que haría bien. Al final acabó siendo en el fútbol, pero yo quería la música. Pero ese don no lo tuve tan grande para cantar, la voz no me daba».