Fútbol Dani Alves equipara trabajar con Guardiola con el sexo El futbolista del PSG se ha deshecho en elogios hacia quien fue su técnico en el Barcelona

S.D.

Buenos recuerdos guarda Dani Alves de su etapa en el Barcelona. Pero más aún de cuando estaba bajo las órdenes de Pep Guardiola. El futbolista del PSG se ha desecho en elogios hacia el actual técnico del Manchester City utilizando un símil cuanto menos llamativo.

«Guardiola me mejoró mucho como futbolista, me enseñó muchas cosas. Es el mejor entrenador con el que he trabajado. Simplemente tuvimos que seguir sus instrucciones. Jugar en el Barcelona de Guardiola era mejor que el sexo», ha asegurado el lateral brasileño en una entrevista concedida a «Sky Sports».

Los halagos del futbolista no han pasado desapercibidos en Manchester, pues en una rueda de prensa de Guardiola, el técnico español fue preguntado por la comparación establecida con Dani Alves. «Yo prefiero el sexo... con diferencia», decía el español mientras se desataban las carcajadas entre los periodistas.

A pesar del ambiente destendido, aprovechó Guardiola la conferencia para enviar un recado a Zlatan Ibrahimovic. «Hay una lista de jugadores que me quieren muchísimo, Dani Alves es uno de ellos. Pero también hay una lista enorme de futbolistas que piensan lo contrario. En Suecia y otros sitios no les gusto tanto», concluía el técnico «citizen», que este fin de semana disputará el derbi de Manchester contra el United de José Mourinho.