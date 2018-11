Fútbol La cantera española, en peligro de extinción España tiene solo en sus plantillas un 17,8% de canteranos por un 38,6% de extranjeros. La globalización hace que no se promocione tanto el fútbol base

Hubo un tiempo en el que los canteranos copaban los onces de los equipos españoles, pero esa etapa ha concluido. La Fábrica, La Masía, Paterna... innumerables y de gran renombre son las factorías donde se forjan las estrellas del mañana. Pero su presencia a nivel nacional ha decaído enormemente en la última década, un dato muy preocupante.

Así lo asegura el último estudio del Centro Internacional de Estudios para el Deporte (CIES) de la FIFA sobre el mercado de futbolistas europeos. Según este informe, con fecha del 1 de octubre de 2018, tan solo el 17,8 por ciento de los jugadores de España son canteranos (la media europea es del 16,9), frente al 38,6 de extranjeros (41,5 a nivel continental), un porcentaje que cada año va en aumento.

«Cuando se abandona el fútbol base, el fútbol muere». Esta frase es el estandarte de Ginés Meléndez, coordinador de las categorías inferiores de la Federación Española y que ha dedicado toda su vida a la formación de jóvenes promesas de nuestro país. «El fútbol español ha sufrido una transformación muy grande. Ahora es muy fácil que los jugadores de 14 y 15 años se vayan a otra liga. Es un problema muy grave para nosotros», afirma a ABC Meléndez, que entre sus funciones destaca la del seguimiento a las promesas de España.

«Los chicos que se van fuera son más difíciles de controlar. Además, en el extranjero vuelven sin apenas competición porque apenas juegan y no se terminan de adaptar. No entiendo por qué teniendo la calidad del fútbol y los entrenadores españoles se prescinde de los canteranos». No puede evitar Meléndez poner un ejemplo de éxito reciente y que mucho tiene que ver con la importancia de mantener a los jugadores en su país. «La selección inglesa lo hizo tan bien en el Mundial de Rusia porque todos sus jugadores jugaban en Inglaterra. Es un combinado que va en progreso porque apuesta por el talento nacional».

Falta de infraestructuras

La lógica dice que los equipos con menos presupuesto están «obligados» a recurrir a sus escuelas. No obstante, son precisamente estos conjuntos los que menos canteranos engrosan en sus filas. Y es que precisamente los bajos fondos económicos no permiten en numerosas situaciones la creación de infraestructuras en las que formar a los jóvenes para auparles a la élite. «Crear una buena base es lo fundamental. Lo que ocurre es que los pequeños equipos tienen que salvar la categoría y van a los seguro, a fichar jugadores de los que tienen buenos informes», opina Meléndez.

Es el caso del Éibar, que es uno de los cuatro combinados del campeonato español que carece de jugadores «de casa» en sus plantillas. «Hasta la actualidad no estábamos preparados para sacar chavales al primer equipo por la falta de una ciudad deportiva. Ahora estamos iniciando un proyecto para construirla», asegura Raúl del Pozo, coordinador de las categorías inferiores del equipo vasco. «Necesitamos aglutinar todos los equipos en un mismo sitio para que las sinergias nos ayuden a mejorar nuestros filiales y la primera plantilla. Además, que un futbolista del primer equipo pueda quedarse a ver un partido de los chavales ayuda mucho a que los jóvenes se ilusionen por llegar a lo más alto».

Es difícil no vincular el éxodo a otros países al dinero, tanto por parte de los deportistas como de los clubes. «Un número creciente de jugadores consideran su equipo un mero trampolín hacia mercados más lucrativos», apunta el informe del CIES. Una idea discutida por Del Pozo. «El dinero es una parte más, pero muy importante. Ahora no depende tanto que se tenga mayor arraigo al club de origen porque siempre lo llevas en el corazón. Es cierto que el club también es una empresa y para mantenerse en un mundo tan agresivo, necesita resultados inmediatos e ingresos económicos a través de la venta de sus jugadores».

Globalización

En España, cuesta encontrarse con conjuntos que se acerquen a la decena de jugadores caseros en el primer equipo. No es el caso del Espanyol, que a pesar del cambio de tendencia de los futbolistas a emigrar a otras ligas mantiene un gran número de canteranos entre sus filas. «El mundo cada vez está más globalizado. Estamos en un momento en que las posibilidades de los futbolistas se ha multiplicado enormemente a la hora de fichar por un gran club de Europa. Antes, la tendencia era que los jugadores se quedasen en sus equipos de formación», afirma Fran Navarro, coordinador del fútbol base del conjunto barcelonés.

Por su parte, Albert Siria, homólogo de Navarro en el Girona, considera que lo importante es el rendimiento y no tanto la nacionalidad. «Es una evidencia que los jugadores de fuera están más presentes en nuestra Liga gracias a la globalización. No obstante, pienso que todo va unido al rendimiento en el terreno de juego. El que llega al primer equipo, ya sea foráneo o de la casa, es porque se cree que puede rendir. Nuestro ejemplo es Pedro Porro, que el año pasado estaba en el juvenil y ahora es titular indiscutible. La idea es mantenerse en lo más alto, y eso lo puede dar un gran jugador independientemente de donde provenga».

Movilidad y accesibilidad a los diferentes campeonatos europeos. Intereses económicos tanto de jugadores como de los dirigentes. O simplemente la oportunidad de triunfar lejos del hogar. El gesto de besarse el escudo, y sentirlo de verdad, está cada vez más barato.