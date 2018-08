Fútbol alemán Un equipo alemán se retira de la liga tras una dura derrota El SV Fortuna Hagen 1910 perdió ante un equipo recién ascendido en la primera jornada del campeonato

S.D.

Actualizado: 15/08/2018 15:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una humillante derrota por 22-0 ante un club recién ascendido llevó al modesto conjunto alemán SV Fortuna Hagen 1910 a retirarse de la liga regional en la que competía cuando tan solo se había disputado la primera jornada del campeonato.

«Va a ser complicado mantener el ánimo de la afición», ha señalado en declaraciones a la prensa local Daniel Bohrmann, entrenador del equipo, tras la debacle sufrida el domingo ante el debutante en la categoría TuS Grünenbaum.

La falta de futbolistas habituales obligó al técnico a alinear jugadores veteranos, quienes sin embargo no fueron capaces de poner freno a la potencia goleadora de sus contrincantes durante el partido celebrado el pasado domingo por uno de los campeonatos de la región de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste de Alemania.

El desastre vivido no hizo mella entre los aficionados, quienes se tomaron con humor lo sucedido. «Si la liga no jugara para nosotros un papel secundario, no seríamos el Fortuna», ha afirmado un socio del club en Facebook.