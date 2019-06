Mundial de Francia 2019 «Formiga», la brasileña que no se pierde un Mundial La centrocampista, de 41 años, se convirtió ante Jamaica en la primera mujer en disputar siete Copas del Mundo

Cuando Miraildes Maciel Mota (Salvador de Bahía, 3 de marzo de 1978) se calzó las botas de tacos y se vistió de corto para afrontar el estreno en su primer Mundial (Suecia 1995), Mapi León, Mariona, Nahikari y otras componentes de la selección española que celebraron la victoria en el debut ante Sudáfrica (3-1) todavía no habían nacido. Tampoco más de un centenar de las futbolistas que están presentes en Francia 2019. La centrocampista brasileña, conocida como «Formiga», es inagotable porque la ilusión es su bandera y desde este domingo, con 41 años cumplidos, figura en la historia de este deporte porque se convirtió en la primera jugadora capaz de disputar siete Copas del Mundo. Un récord que jamás ha alcanzado un hombre y que ella logró este domingo durante el estreno de Brasil frente a Jamaica. Un encuentro en el que saboreó el triunfo de su país (3-0) y en el permaneció los 90 minutos sobre la hierba.

Desde que escuchara por primera vez el himno de Brasil en la hierba de Suecia 1995, «Formiga» no ha dejado de tararearlo en estadios que han acogido los seis mundiales siguientes: Estados Unidos (1999 y 2003), China (2007), Alemania (2011) y Canadá (2015). Este domingo, ante la selección jamaicana, sumó su partido internacional número 187 y dejó atrás a la japonesa Homare Sawa, la otra mujer que, al igual que ella, había jugado seis Copas del Mundo. Pero la centrocampista brasileña rompió un segundo récord en ese encuentro porque ahora es también la más veterana en golpear el balón en un duelo de la Copa del Mundo. Este registro se lo arrebató a la estadounidense Christie Rampone, que participó en Canadá 2015 cuando ya había cumplido 40 años y 11 días.

Con una Copa América en su palmarés, un segundo puesto mundialista en 2007 y dos platas olímpicas en Atenas 2004 y Pekín 2008, el sueño de «Formiga» es poder proclamarse campeona del Mundo en el país en el que vive y juega su liga porque actualmente defiende el escudo parisino del PSG. La centrocampista brasileña renovó recientemente por una temporada más y acabará su contrato el próximo año.

En 2016, pocos brasileños podían confiar en la presencia de «Formiga» en este Mundial porque, tras perder ante Canadá el partido por la medalla de bronce en los Juegos de aquel año, anunció la retirada de su selección. Sin embargo, dos años sorprendía a sus numerosos seguidores con un anuncio: «Es lo que deseo. La selección no tiene a nadie en mi posición y el entrenador me dijo que me necesitaba para clasificarnos para el Mundial». Lo que no sabía entonces es que no solo iba a disputar aquella fase de previa, sino también podría pelear por el título que más ansía después de caer en las semifinales en 1999 y en la final de 2007.