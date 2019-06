Brasil Filtran la conversación entre Neymar y la modelo tras el encuentro en París Najila le recrimina los moratones en las nalgas y el futbolista reparte las culpas entre ambos

S. D. @abc_deportes Actualizado: 07/06/2019 11:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras el primer vídeo del encuentro entre Neymar y la modelo que le acusa de violación en un hotel de París, las televisiones brasileñas 'Record' y 'Globo' han publicado la supuesta conversación que ambos mantuvieron a través de Whatsapp un día después de los hechos.

Najila habría escrito al futbolista del París Saint-Germain y la selección brasileña para recriminarle que sus nalgas tenían moratones después de su encuentro parisino. Una acusación a la que el delantero responde que ella también era culpable de esas marcas porque «pedía más». «Te pedía que pararas, me pediste disculpas, pero ahora otra para la terapia», responde por su parte la modelo.

La conversación filtrada es la siguiente:

Najila: Me voy a ir a dormir. No vienes y me tienes aquí esperando. Era sólo hablar que no venía.

Neymar: En 15 llego.. Me estaba arreglando hahaha.

Najila: ¿Vas a casarte? No.

Neymar: Pero tenía una cena.

Neymar: (respondiendo el ¿Vas a casarte?) Gracias a Dios, ¿no?

Najila: Se me va a quedar sin batería el móvil y no sé donde está mi cargador. Estoy esperando, 203 (número de la habitación).

Los siguientes mensajes son de cuando Neymar ya había dejado la habitación del hotel parisino.

Neymar: Independiente de lo que has hecho conmigo, te perdono. Está bien ahí. Cualquier cosa manda mensaje.

Najila: Quiero irme. Sólo eso.

Neymar: Ok.

Entonces Najila manda una supuesta foto de sus nalgas rojas. Por su parte, Neymar envía emoji de una cara triste y de un hombre con brazos abiertos. Najila, de nuevo, envía una supuesta foto con hematomas en las nalgas.

Najila: Por eso llevaba pantalón corto. ¿Recuerdas todo lo de ayer?

Neymar: Obvio.

Najila: Me puedes bloquear. Lo voy a sumir, voy a acabar con esta ****** que estoy sintiendo. No sé si me explico.

Neymar: Relájate, sigue tu vida y todo está bien.

Najila: Si consigues el vuelo por la mañana me avisas, por favor.

Neymar: Ok, mando.

Najila: El tipo que he conocido hoy no era el mismo que el de ayer. Fue por el Neymar de hoy por el que me apasioné.

Neymar: No me conoces bien, soy normal.

Najila: Todos lo somos.

Neymar manda emoji de manos unidas.

Neymar: Es que ayer fue rápido y no tuvimos tiempo de conversar y hoy la gente ha cambiado de idea.

Najila: Puede ser. Yo estaba emocionada de conocerte, ayer fue todo tan rápido. De ahí que por la mañana vi estas marcas, ayer apenas hablamos, tú te agitabas y hoy llegaste más tranquilo. Ayer, yo estaba tranquila, y hoy quien está agitaba soy yo.

Najila: Perdimos. Qué pena que salió mal.

Neymar: Pero de las marcas tú también fuiste culpable, hahaha, tú pedías más (con emoji de un hombre con los brazos abiertos).

Neymar: (respondiendo a la 'pena que salió mal') Nada de nada, la gente se conoció y fue legal. Desafortunadamente, el episodio de hoy (de la modelo dando bofetadas al jugador) lo estropeó un poco. Pero fue un placer conocerte.

Najila: (respondiendo a 'pero las marcas usted fue culpable también hahaha usted pedía más') ¿Estás loco? Te pedí que pararas e incluso me pediste disculpas, pero ahora otra para la terapia.

Neymar manda emoji pensativo.

Najila: Se queda así. Tú sigues siendo Neymar y yo sólo una. Si has enviado esa foto a alguien, por favor, pídela que la borre, porque no quiero nada envolviendo mi nombre con el tuyo.

Neymar: Jamás lo haría.

Najila: Cerca de lo que has hecho, no sería nada. Aunque me haya cambiado sólo hoy (y pagado de loca, porque antes la ficha no había caído), tú sabes muy bien lo que hiciste y cómo me trataste. ¡De hecho, me maltrataste! A pesar de que eso quede en off para siempre y nunca más nos hablemos, en el fondo sabes lo que pasó. Dios es justo y Él no tiene ninguna compra. Espero que nunca sienta la mitad de la angustia que he sentido en este viaje. Creo que una GP (Chica de programa) es tratada con más empatía. Lo que más me asusta en eso todo es realmente encontrar que fue todo de buena, y estoy totalmente loca. Muestra que su cerebro sólo funciona dentro de campo y su corazón no funciona en ninguna parte. Pero, en fin, sea lo que sea, no importa más. Voy a seguir y tomar el máximo de remedio posible para olvidar que un día estuve aquí para que me tratases así. Duerme bien y gracias. Por lo menos ahora, realmente sé quién es Neymar Jr.

También se han filtrado varios mensajes que la modelo envió al jugador del PSG después de que éste se intentara defender publicando las conversaciones previas al encuentro en la capital francesa que ambos mantuvieron a través de Instagram.

«No has enseñado toda la conversación», dice. Y por último, manda la captura de pantalla del vídeo: «Ni estos detalles».