futbol La FIFA creará un banco mundial para controlar todos los fichajes Recibirá el dinero de los traspasos, pagará las comisiones de los agentes, los derechos de formación y chequeará la legalidad de todas las operaciones

Sergi Font Barcelona Actualizado: 13/04/2019 03:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cansado de desayunar prácticamente todos los días leyendo informaciones relativas a traspasos multimillonarios, sospechas de la prensa por pagos de comisiones o dudosos fichajes, Gianni Infantino ha decidido poner fin a todos los recelos y suspicacias que rodean al mundo del fútbol. El presidente de la FIFA ha decidido enarbolar la bandera de la transparencia como único camino para dotar de credibilidad a un deporte cuya magnitud ha crecido exponencialmente en los últimos años.

Regular las normas que rigen a todos los representantes, la transferencia internacional de menores, especificar el uso de la ventana invernal de fichajes o limitar la cantidad de cesiones de un mismo club son algunas de las propuestas que están a punto de aprobarse. «Estamos trabajando muy concienzudamente en el nuevo sistema de traspasos de futbolistas a nivel internacional. Hay varios temas que al presidente Infantino le preocupan», asegura Emilio García Silvero, Chief Legal Officer at FIFA (Director Jurídico del organismo mundial).

El ejecutivo atiende a ABC durante el World Soccer Congress que se celebra en Barcelona. Desvela que la FIFA está estudiando un segundo bloque que tendrá un gran impacto mediático. La decisión más novedosa y contundente será la creación de un banco que pertenecerá al organismo futbolístico y que regulará todo el flujo de dinero que se mueve en un traspaso internacional. La FIFA recibiría la cantidad acordada por el traspaso por parte del club comprador, repartiría las pertinentes comisiones, descontaría los abonos en concepto de formación y solidaridad para ingresárselo a los clubes en los que había militado el futbolista cuando era joven y pagaría a la entidad vendedora. El polémico traspaso de Neymar al Barcelona, que sigue dirimiéndose en los juzgados, es el claro ejemplo de lo que no sucedería nunca más.

Objetivo, la transparencia

García Silvero lo explica detalladamente. «Pretendemos transmitir transparencia en cuanto a las comisiones, al dinero que se paga a los agentes y también en cuanto a cómo se les paga. La FIFA está trabajando en un proyecto que se llama cleaning house, que es una especie de banco, institución o sociedad que va a canalizar todo el dinero que se paga a los clubes por formar a los jugadores o el que los clubes paguen a los agentes. Y esta empresa va a chequear que todo está correcto antes de abonar las cantidades a los representantes y a los clubes», asegura el director jurídico. «Cuando un jugador internacional es traspasado, el club que lo compra tiene que pagar el cinco por ciento a los clubes que lo han formado», añade García Silvero, que advierte: «Hoy en día estimamos que anualmente se pierden más de 400 millones de dólares por esos pagos. La norma dice que el que compra tiene que pagar y el beneficiario debería reclamarlo, pero si el club que adquiere a un jugador no paga o si el club formador no se entera del traspaso, el dinero no llega. Queremos acabar con eso, garantizar que todas las cantidades que fluyen en el mercado del fútbol cumplen con la norma y que ese dinero es traspasado a los que han formado a los jugadores. Garantizaremos transparencia».

Después del Fair Play Financiero, la creación de una Liga de Naciones, la reestructuración del Mundial de clubes o la Liga Mundial de Fútbol Femenino para selecciones nacionales, es el proyecto más ambicioso que se propone el organismo presidido por Infantino, decidido a acabar con las noticias de corrupción que diariamente ocupan páginas en todos los diarios deportivos.

Los agentes y representantes también están en el punto de mira de Infantino. Y más desde que en 2015 se desmarcaran de la FIFA y pasaran a llamarse intermediarios, regulados por cada una de las Federaciones. El organismo mundial quiere recuperar el control porque son una parte fundamental del sistema, aunque entiende que debe haber normas específicas para ellos. Lejos de entrar en una guerra imponiendo reglas, la FIFA quiere pactarlas pero les advierte que no pueden estar fuera del sistema. «Hay muchas cosas por debatir. Normas nuevas para los agentes, que se cumplan y garanticen que no haya conflicto de intereses cuando hay traspasos», asegura García Silvero.

Tasar a los futbolistas

De forma más embrionaria, la FIFA está valorando la posibilidad de tasar a los jugadores para que los traspasos se ajusten lo máximo posible a su valor real en el mercado. No obstante, aunque está encima de la mesa y se han recibido diferentes propuestas, es una cuestión compleja porque desde el mismo organismo se reconoce que «es difícil cuantificar el valor de un futbolista». Ni siquiera la existencia de un algoritmo permite de forma meridianamente clara especificar cuánto valdría un jugador. «No sé si el mercado responde a un algoritmo concreto, pero se ha planteado y se puede debatir», asegura García Silvero, que no ve esta cuestión como prioritaria en estos momentos.