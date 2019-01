FIFA El Chelsea, investigado por más de cien menores de edad que pasaron por su academia El club londinense asegura que la mayoría de los casos se refieren a jugadores que solo estuvieron a prueba

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 28/01/2019 14:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Chelsea podría recibir próximamente una dura sanción de la FIFA, que investiga al club inglés por sus posibles infracciones en las reglas sobre el fichaje de jugadores extranjeros menores de edad, en más de un centenar de casos, segú ha adelantado el diario 'The Guardian'.

El comité de disciplina del organismo rector del fútbol investiga la forma en la que el club londinense registró en su academia a jóvenes futbolistas durante varios años.

Las reglas de traspasos para menores especifican que que los clubes no pueden reclutar jugadores de esa edad que provengan de otros países a no ser que sus padres hayan emigrado por razones que no estén relacionadas con el fútbol o que tanto el jugador como el club estén ubicados a 50 km de una frontera nacional. Y también se puede aplicar una excepción para las transferencias dentro de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo para jugadores entre 16 y 18 años.

El Chelsea, que ha colaborado en la investigación, argumenta que la mayoría de los casos investigados por la FIFA se refieren a jugadores que estuvieron a prueba en su academia y que finalmente no ficharon por el club londinense, algo que no está prohibido. Y asegura que aquellos que finalmente se quedaron lo hicieron cumpliendo con las reglas establecidas, para lo que ha aportado pruebas, según su parecer, concluyentes.

La investigación, como ya sucediera con otros clubes europeos como Barcelona, Real Madrid o Atlético, podría acarrear al Chelsea una sanción de varias ventanas de fichajes sin poder incorporar futbolistas. Una sanción que podría apelar a la propia FIFA y posteriormente al Tribuna de Arbitraje Deportivo.