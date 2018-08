Fútbol El fichaje de Arturo Vidal cuestiona el estilo del Barça La llegada del chileno, de Paulinho o André Gomes aleja al club azulgraba de su filosofía de juego



Sería absurdo discutir la calidad de Arturo Vidal, tanto como negar todos los éxitos que ha conseguido en los equipos en los que ha estado. Incluso sería indefendible cuestionar la brillantez de una operación que supone la contratación de uno de los mejores centrocampistas del momento por una cifra cercana a los veinte millones de euros. Si la rodilla le responde, los servicios médicos han dado viabilidad al fichaje y Ernesto Valverde ha dado el visto bueno a su llegada, no hay nada que oponer. Nada salvo para los defensores del estilo azulgrana que ha imperado en la última década y que consideran que la dirección deportiva del club está defenestrando. Los últimos movimientos en el centro del campo, con las incorporaciones de André Gomes, Paulinho o Arturo Vidal, suponen un claro cambio de estilo alejado de figuras como las de Xavi Hernández o Andrés Iniesta, algo que el Camp Nou suele censurar.

La apuesta por el músculo en detrimento de la técnica está convirtiéndose en una costumbre en la entidad azulgrana. Si a Luis Enrique le llovieron feroces críticas cuando apostó por el contraataque como un recurso más o el Tata Martino tuvo que soportar un juicio sumarísimo cuando el equipo perdió la posesión tras golear al Rayo Vallecano, el fichaje de Arturo Vidal reabre el eterno debate culé sobre el ADN y estilo de juego, algo que provocó incluso la respuesta del chileno. «He escuchado eso del ADNBarça pero creo que tengo la misma mentalidad que los jugadores que están acá. Lo más importante es ganar y levantar copas al final de la temporada», se justificó Vidal.

También Eric Abidal tuvo que defender la permanencia del estilo, aunque no escondió los cambios con respecto a la época en la que Guardiola asentó las bases de aquel equipo que hilvanaba el juego y que enamoró a más de medio mundo. «Tú hablas de un modelo, pero es que en esa época había otros jugadores. Creo que tenemos que adaptarnos a la plantilla que hay y hacerla lo más fuerte posible. El entrenador tiene que tomar decisiones», explico el secretario técnico ante el debate que se está generando.

Es más, Abidal quiso defender el fichaje de Arturo Vidal, mucho más cerca del estilo de Paulinho que del de Iniesta, los dos jugadores que con su marcha han debilitado notablemente la medular. «Todo el mundo conoce el perfil de jugador que es por su pasado. Es un jugador con carácter, que da mucho en el centro del campo, no sólo en defensa, sino en ataque. Tiene goles, llegada. Un perfil de jugador así, sabemos que lo necesitamos. Él está contento aquí y quiere ganar títulos», aseguró sobre el chileno.

«No soy antimadridista»

No prometió filigranas, ni rondos interminables. Arturo Vidal solo aseguró dejarse la piel en cada partido, aunque aún no sepa lo que esperan de él. «Eso es lo que tengo que hablar con el entrenador. Ver qué necesita de mí. Yo vengo a tratar de lograr cosas importantes», reconoció. Eso sí, se desmarcó de los románticos que ya se frotaban las manos pensando en la brega que podría ofrecer en un clásico: «No soy antimadridista, solo soy rival de todos los que juegan contra el Barça de aquí en adelante. No sé si tengo cuentas pendientes con el Madrid, pero sí con mi objetivo, que es ganar la Champions».

El debate que cuestiona la llegada de Arturo Vidal prosigue con la conveniencia o no de darle la alternativa a futbolistas como Riqui Puig, en lo que sería un regreso ancestral a la apuesta por la cantera. El interior, que ya dejó buenos detalles ante el Tottenham, aglutinó los elogios del técnico del Milan. Gennaro Gattuso quedó maravillado: «Riqui Puig es un espectáculo. Me maravilla ver a chicos con cara de niño tratando así el balón. Es algo parecido a la poesía».