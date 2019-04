Fernando Llorente: «El destino me debe una Champions»

Seguir Rubén Cañizares @Ruben_Canizares Actualizado: 30/04/2019 00:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Apenas 91 minutos en los diez partidos de Champions jugados por el Tottenham en esta Champions le han sido suficientes a Fernando Llorente (Pamplona, 26 de febrero de 1985) para volver al foco mediático. El futbolista navarro suma una asistencia y dos goles en tan reducido tiempo, uno de ellos decisivo para meter a su equipo en las semifinales continentales 57 años después. Esta noche, ante el Ajax, los ingleses buscan alargar su gesta ante el equipo revelación del torneo en el primer acto de la semifinal más inesperada de los últimos años.

-Usted nació en Navarra pero se crió en Rincón de Soto (La Rioja), un pequeño pueblo de 3.500 habitantes con las peras más ricas de España.

-Para mí, sí (risas). Recuerdo con mucho cariño mi infancia allí, de orígenes humildes. Mi madre era ama de casa y mi padre era matarife. Me gustaba ir con él y ayudarle. Por ahí viene mi pasión por los toros, que hoy mantengo. Hasta hubo una época de pequeño en la que decía que yo sería torero. Ilusiones de chaval, ya sabes. Fue una vida muy gratificante en la que hice de todo y me encanta recordar esos orígenes porque han sido fundamentales en mi vida para mantener los pies en el suelo.

-Su primer equipo fue el F.C. Funes, donde llamaba la atención por su regate. Curioso, si tenemos en cuenta que en la élite ha explotado más muchas otras virtudes.

-Es cierto que de pequeño jugar tanto en la calle y al fútbol sala hizo posible que destacara en el regate. Era muy habilidoso y tenía muy buena técnica individual. Luego con el paso del tiempo, aprendí otro tipo de cualidades y quizás es verdad que el regate quedó en un segundo plano.

-Qué importante es el fútbol de la calle para aprender el oficio, aunque hoy ya no se juegue tanto.

-Yo no lo veo así. No creo que se haya perdido el fútbol en la calle. Mire, Londres está lleno de parques y campos donde todas la tardes se forman de manera organizada o espontánea partidos. Es una barbaridad la cantidad de jóvenes que juegan en la calle.

-¿Qué tal es vivir en Londres?

-Yo estoy muy feliz. Vivo muy bien en Londres. El tiempo es parecido al norte de España, por lo que no me incomoda demasiado, y se come bien, aunque mucha gente piense lo contrario. A excepción del marisco o del pescado, que eso sí que se echa de menos de mi vida en España, puedes encontrar en el supermercado de todo.

-¿Qué más hay en la vida de Llorente aparte del fútbol?

-En mi tiempo libre me gusta ver series. Soy muy seriéfilo. Ahora estoy con la última temporada de «Juego de tronos. También soy muy seguidor de «Narcos», «Prison break», «Homeland», «Peaky blinders»... Me gustaría tener más tiempo para ver más series, pero tengo un niño de tres años y otra niña de uno y ellos son los que ocupan la gran mayoría de mi vida fuera del fútbol.

-¿Cómo es Llorente padre?

-Pues si te soy sincero, ahora tengo miedo por todo. Todo el rato con preocupaciones en la cabeza por ellos. Es maravilloso ser padre pero también exigente, claro. Cambio absoluto de vida.

-Y pensar que a usted lo que le daba miedo eran las entrevistas.

-(Risas). Es verdad que de pequeño era una de mis grandes preocupaciones. Cuando debuté en el Athletic me daba miedo escénico hablar con los medios. Me intimidaba. Ahora ya no es así.

-Es que usted tiene muchas batallas encima. Ahora solo le intimida el VAR cuando tiene que decidir un gol que vale unas semifinales de Champions...

-Fue un momento muy tenso, pero para ser justos hay que decir que el VAR ha mejorado bastante de sus inicios a ahora. Mejora el fútbol. Ayuda mucho a que sea más justo, como con en el partido ante el City, aunque a veces nos corte el ritmo de juego.

-Guardiola no piensa lo mismo.

-Es normal que busque alguna excusa, pero fue un gol legal claro porque tengo el brazo pegado al cuerpo, estoy mirando al suelo y ni siquiera veo el balón. Me pega claramente en la cadera y me roza en el brazo, que no me lo puedo cortar. No hay ninguna duda de que es gol legal. Si el brazo estuviera separado del cuerpo... pero es que no es así. Ese gol fue un regalo al trabajo y a la constancia de esta temporada en la que he tenido que luchar contra varias adversidades.

-Pochettino ha sido justo con usted.

-Sí, lo ha sido. Estoy contento con él. Un entrenador debe elegir entre 25 jugadores y solo juegan 11. Entiendo que su labor no es fácil.

-Sin Kane y sin Son ante el Ajax, pero con usted. ¿Quién es el favorito?

-Ellos, no solo por las bajas que tenemos, sino porque vienen de eliminar al Madrid y a la Juventus, pero no nos conformamos con estar en semifinales. Tenemos la convicción de llegar a Madrid.

-¿Aún recuerda la final de Berlín 2015? [Llorente Jugaba en la Juventus y perdió ante el Barcelona 3-1 en un duelo muy disputado].

-Sí, pero lo pienso desde un punto de vista positivo. Creo que el fútbol me debe una Champions. Mire, en 2012 perdí la final de la Europa League con el Athletic y en 2016, cuatro años después, la gané con el Sevilla. En 2015 perdí la Champions con la Juve y ahora, otra vez cuatro años después, puedo meterme en otra. Creo mucho en el destino.

-¿Y qué cree de la otra semifinal?

-El Liverpool está muy fuerte. Va a ser una eliminatoria mucho más igualada de lo que la gente piensa. Ojo.