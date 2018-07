Federación Española de Fútbol Las grabaciones que pretenden incriminar a Rubiales La arquitecto a la que encargó la reforma de su casa relata un supuesto plan para saldar la deuda con fondos de la AFE

Fernando Rojo

Si hay una persona en el fútbol español que está permanentemente en todas las salsas, ese es Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Entrenadores y aspirante a la presidencia de la Federación en las últimas elecciones. Su poco éxito en las urnas es inversamente proporcional al que obtiene en los juzgados, pues una denuncia de Galán fue la que abrió el denominado «caso Haití» por el presunto desvío fraudulento por parte de Villar de ayudas a cooperación; también una denuncia suya por fraude electoral fue la que desembocó en la destitución del propio Villar, y ahora es también Galán el artífice de la investigación a Rubiales por el presunto intento de saldar la deuda de la reforma de suc casa con fondos de la AFE.

La querella, que el juzgado solo ha admitido como denuncia, la presentó Galán el pasado 6 de julio y la investigación se abrió el pasado miércoles. La primera decisión del juez ha sido tomar declaración a Yasmina Eid-Macheh. Lo hará en calidad de testigo el próximo 12 de septiembre. La arquitecto tendrá ese día la oportunidad de confirmar o desmentir lo que ella le manifestó a Miguel Ángel Galán en unas conversaciones que fueron grabadas por el presidente de Cenafe y que han sido aportadas junto a la denuncia.

En una primera conversación telefónica, Eid-Macheh asegura que Luis Rubiales «intentó que entráramos en un juego sucio para pagarse la casa». Y en un posterior encuentro, ya cara a cara y en presencia de la arquitecto, Juan José García, ambos detallan cómo se produjo el pago de 28.000 euros y la presunta petición por parte de los entonces gestores de la AFE de que devolviera el dinero y aceptara que otro arquitecto firmara el proyecto para que nadie pudiera relacionarla con la reforma de la casa del actual presidente de la Federación Española de Fútbol.

En una primera conversación, mantenida telefónicamente entre Rubiales y Eid-Macheh, a cuya transcripción ha tenido acceso ABC, la arquitecto ya le relata cómo se fraguó todo:

Yasmina: Intentó que entráramos en un juego sucio para pagarse la casa por medio de ese proyecto, nosotros nos negamos.

Galán: ¿De la casa personal te pagó?

Yasmina: Muy poco, ni un 5%.

Miguel Ángel: ¿Lo pagó con dinero de la AFE?

Yasmina: Ese muy poco, lo pagó él. A mí me debe más de 120.000 euros que lo adelanté yo, está puesta la demanda.

Miguel Ángel: ¿Por qué dices que él quería financiar su casa personal con dinero de la AFE?

Yasmina: Lo dijo una vez claramente y la segunda no fue tan clara, me dijo "vamos a ver cómo lo hacemos", tú devuelves el dinero o lo hace otro y firmas tú, pero que no te unan al proyecto y dije que ni una cosa ni la otra.

Miguel Ángel: Pero cómo lo dijo claramente: «¿oye voy a coger dinero de la asociación para mi casa personal»?

Yasmina: Te digo cómo lo dijo, en principio quería de nuestros honorarios, y le dije Luis «oye cómo va a salir de nuestros honorarios si no sé cuál es el volumen de edificio que voy a hacer; no es lo mismo la caseta del perro que un complejo como el que estamos hablando. Entonces empezó a liar y a liar, hubo momentos que nos dijo que no iba a ver otra forma para cobrar lo de su casa.

Miguel Ángel: Entonces a cambio de que tú hicieras la Casa de Futbolista y te pagaran tus honorarios luego tú con ese dinero se lo dabas tu para pagar su casa personal no? Es lo que entiendo yo.

Yasmina: Claro, pero eso no lo dijo desde un principio, lo dijo cuando su casa estaba casi hecha y nosotros habíamos pagado casi toda la casa. Y la segunda vez que lo dice es cuando le entrego su casa.

Miguel Ángel: Te lo dijo así claramente.

Yasmina: ¡Que sí! ¡Que sí!