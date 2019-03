Real Madrid El «fair play» de Mourinho tras la elección de Zidane El portugués encajó con clase el golpe de no ser el elegido de Florentino Pérez: «Es perfecto para el Madrid»

José Mourinho, que en las últimas semanas se había dejado ver más que de costumbre en los medios de comunicación coincidiendo con la ausencia de inquilino en el banquillo del Real Madrid, parece haberse tomado con resignación la elección de Zinedine Zidane para el ansiado cargo.

Preguntado por un reportero del programa 'El Chiringuito de Jugones', de Mega, no dudó en dar su opinión sobre la decisión final de Florentino Pérez para relevar a Santiago Solari.

«Me parece perfecto. Con las cosas fantásticas que ha hecho en los últimos años, me parece perfecto. Perfecto para el Madrid, perfecto para él, es una gran oportunidad para demostrar lo bueno que es, principalmente ahora con un proyecto nuevo, me parece fantástico. Que vaya todo muy bien», se expresó el técnico, que sigue sin equipo desde que fue destituído por el Manchester United.

Sobre si su descarte le había desilusionado, Mourinho fue tajante: «¡No! ¿Cómo desilusionado? No, yo nunca he dicho que me gustaba o que no me gustaba. Te digo que está perfecto, para mí está perfecto».

Finalmente, cuestionado sobre si había recibido algún tipo de explicación por parte del club madrileño, el entrenador luso aseguró que no había tenido contacto con nadie del club blanco: «¿Qué explicación? No he hablado con nadie. ¿Qué explicación me tienen que dar?».