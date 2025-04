«La expulsión de Piqué es un castigo excesivo»

Ronald Koeman estaba satisfecho del partido aunque lamentó la expulsión de Gerard Piqué , que no podrá estar en Turín ante l a Juventus tras ver la tarjeta roja por una falta siendo el último hombre de la defensa. Araujo , que fue el central que tuvo que entrar para corregir las deficiencias del equipo tras la expulsión del catalán, valoró el partido y su participación. «E stoy muy contento por la victoria y por el debut en la competición. Es una lástima por cómo se dio, por una expulsión, pero estoy contento. Es importante ganar porque tenemos dos partidos muy importantes seguidos, como es el del Madrid y el de la Juventus. Es importante también en este sentido haber marcado tantos goles. Si me toca la oportunidad de jugar en Turín voy a dar lo mejor », explicó el uruguayo al término del encuentro.

Ansu Fati , que fue nombrado jugador del partido, estaba contento también tras la victoria y su gol. «Es una buena victoria. Hemos empezado bien y ahora tenemos que seguir sumando. Los compañeros me lo ponen más fácil. Es un pase fantástico de De Jong y solo tenía que empujarla», explicó antes de detallar su dedicatoria: «Es para mi hermano mayor que ha tenido una niña». El delantero explicó que para el rendimiento ofensivo « es bueno para el equipo que todos estemos bien . Cuanto más competencia tengamos, mejor seremos. Cada uno tiene que seguir mejorando y trabajando día a día». Defendió a Messi de las críticas: «En cualquier jugada puede hacer algo. Hay que seguir aprendiendo de él. Es bueno tener al mejor». Y valoró los siguientes partidos: «Afronto los próximos encuentros con la máxima ilusión posible. Toca recuperarse bien ahora. Siempre he soñado con jugar un clásico y ojalá pueda estar en el campo».

Ronald Koeman lamentó la tarjeta roja que vio Gerard Piqué, lo que le impedirá jugar la próxima semana en Turín ante la Juventus. «Siempre quieres tener todo el mundo disponible. La roja es demasiado castigo . Penalti y tarjeta y demasiado duro. Hay que destacar el equipo con uno menos cómo hemos jugado», explicó el entrenador del Barcelona, que ya sabe que deberá buscar a un compañero para Lenglet la próxima semana en el torneo continental. El que tiene casi todos los números para ocupar su puesto es Ronald Araujo: «Está haciendo bien las cosas. En esa posición de central tenemos competencia. Estoy tranquilo si pasa algo a Lenglet y Piqué porque tenemos a Araujo detrás».

El que estaba muy feliz era Pedri que debutó en la Champions y anotó un gol. «Hoy he cumplido uno de los muchos sueños que tenía de niño», ha explicado. El canario ha asegurado que en lo único que pensaba cuando lo ha llamado Koeman era en hacerlo bien. « No me creía lo que me estaba pasando . Lo mejor que nos puede pasar es estar todos enchufados y que el míster decida. No es fácil jugar en un equipo así, pero cuando entro en el campo pienso que estoy jugando en casa con mi hermano. No es fácil evadirse con Messi al lado, pero me funciona», aseguró. También opinó Trincao : «Poco a poco gano confianza y voy estando mejor físicamente para ayudar al equipo. Tengo que aprovechar mis oportunidades e intentar ayudar siempre al bloque. He visto bien al equipo . Sabíamos lo que teníamos que hacer y hemos estado bien todos. Ganar es siempre importante y da confianza».