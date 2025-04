Expulsado por gastarle una broma a un amigo

Una de las expulsiones más pintorescas de lo que va de temporada en el fútbol europeo ocurrió anoche en el Olímpico de Roma durante el duelo entre Lazio e Inter de Milán . Cuando el árbitro pitó el final, los romanos entraron en júbilo por su victoria. Fue entonces cuando el central local Luiz Felipe se subió a los hombros de su rival (y también amigo) Joaquín Correa , delantero de los visitantes. El gesto sentó muy mal al argentino, que se revolvió y golpeó ligeramente a Felipe. Todo acabó en una tangana entre ambos equipos y el defensa expulsado, entre lágrimas, intentando explicarle al colegiado que solo fue una broma entre amigos.

📺 #LazioInter El video de la acción



😳 Luiz Felipe a la espalda de Correa celebrando, el jugador de la Lazio fue expulsado tras la tangana posteriorpic.twitter.com/bSnvbmsJkr — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 16, 2021

Tanto Correa como Felipe fueron compañeros el año pasado en la Lazio y ambos gozan de una gran amistad, incluso c omparten destino de vacaciones habitualmente . Este verano, el argentino fue cedido al Inter de Milán y por primera vez ambos se enfrentaron como rivales y no como compañeros en la liga italiana. Ya en frío, Felipe se disculpó con Correa y con el Inter en una extensa publicación en su cuenta de Instagram. « Tucu es uno de los grandes amigos que me ha dado el fútbol . Nuestras familias son amigas y siempre hemos sido muy cercanas. Allí lo que quería era abrazarlo y bromear sobre el resultado, hasta donde nuestra amistad lo permite. Fue solo un acto inocente de una persona que le tiene mucho cariño a Tucu», se explicó el zaguero.

No es la primera vez que un roce entre amigos acaba en una expulsión. En 2004, en la ida de las semifinales de la Champions entre Oporto y Deportivo de La Coruña , el defensa portugués de los gallegos, Jorge Andrad e, le soltó una ligera patada a su amigo y en ese momento rival Deco , pues ambos habían coincidido en las filas del equipo portugués en incluso compartían habitación en las concentraciones de la selección. La caricia fue interpretada como agresión por el árbitro alemán Markus Merk y Andrade vio la roja. Incluso Deco intentó defenderle de puertas hacia fuera: «Jorge no me agrediría nunca porque es mi amigo».