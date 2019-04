El exfutbolista español José Enrique confirma que ha superado el cáncer

José Enrique Sánchez, exjugador de Newcastle, Liverpool, Villarreal o Zaragoza, ha confirmado que ha ganado la batalla al cáncer cerebral que se le diagnosticó en mayo de 2018 y ha asegurado que los últimos informes muestran que está "limpio" y que la zona está "perfecta".

"Ya tengo el informe y quería haceros saber, por todo el apoyo recibido que ha sido increíble, que todo está limpio y perfecto", aseguró el exjugador, retirado en 2017, en un mensaje en sus redes sociales.

"Puedo mirar hacia adelante ahora, ya no hay que mirar atrás más ni seguir luchando. Todo está limpio y perfecto", añadió quien fuera jugador del Newcastle o el Liverpool, ya que pasó la mayoría de su carrera en la Premier League.

So guys, today i have received the best news! My surgeon Dr simal has called me up after receiving my recent MRI results.. He has confirmed and given me the all clear! 🙏 The area is clean… https://t.co/JFCWzb1n07