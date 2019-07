Europeo sub-19 España muere en la orilla Un gol de Francia en la prórroga impide que España pueda jugar al final ante Alemania

España perdió de la manera más dolorosa posible, en una prórroga y de forma agónica, tras una derroche de casta y pundonor. Se fue a la calle en el penúltimo partido del Europeo sub-19. Francia abortó la sexta final consecutiva de las españolas en la categoría y su tercer título. Malard, que era la máxima goleadora del torneo, partió desde el banquillo pero fue la que decantó la semifinal con un gol tras más de 100 minutos de desgaste. Alemania, que había derrotado previamente a Holanda en la otra semifinal (3-1), será la rival de las galas en la final del próximo domingo.

Como si fuera un calco de la semifinal que los chicos de Santi Denia disputaron el pasado miércoles ante Francia, las chicas de Pedro López afrontaron uno de los encuentros más complicados del Europeo. Una primera parte intensa acabó sin goles, aunque el combinado español cometió inoportunas pérdidas que podrían haberles costado un auténtico disgusto. Suerte que Dufour, la jugadora mas activa de las «bleus», no estuvo acertada y sus disparos no representaron ningún problema para Cata Coll, siempre bien colocada bajo palos. España exhibió su contundencia defensiva y demostró que no es nada fácil hacerle un gol. Tampoco dispusieron las de la Roja de ocasiones claras. El partido se disputó en el centro del campo, las francesas trataban de imponer su fuerza física y las españolas su técnica pero cada balón dividido era una continua lucha de poder que desgastaba a ambos equipos.

La segunda parte empezó con España mucho más volcada en ataque y tratando de decantar el partido. La primera ocasión clara llegó en los primeros tres minutos de la reanudación y metió el miedo en el cuerpo a las francesas. Eva Navarro partió por su banda derecha y a pierna cambiada disparó pero el balón se perdió fuera. Primer aviso. Decidio jugárselo todo el seleccionador galo, que dio entrada a Melvine Malard. La delantera había metido 3 goles, más que nadie en el torneo y tenía media hora por delante para tratar de meter a su país en la final del domingo. Lo veía claro Pedro Lopez. Tanto que no hizo el primer cambio hasta que faltaban cinco minutos para el final. Eizaguirre entraba por Olga Carmona, posiblemente para oxigenar al equipo ante una más que probable prórroga. Dofour tuvo en sus botas la victoria en el último suspiro pero su disparo a bocajarro, con Cata Coll batida, se marchó fuera. Un gol que pudo conseguir segundos después Becho. Aunque esta ocasión fue mucho más clara que la anterior. Y no hubo tiempo para más.

La prórroga fue más de lo mismo. Con una ocasión de Eva Navarro a la que el cansancio le impidió rematar con frescura desde dentro del área. Hasta que llegó el gol de Malard y se disfuminaron todos los sueños de España. Becho, en la reanudación de la prórroga acabó con cualquier atisbo de remontada con dos goles que supusieron un castigo excesivo para España. Athenea del Castillo anotó el gol del honor.