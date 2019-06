Europeo sub 21 España-Alemania: Horario y dónde ver la final del europeo sub 21 Los de Luis de la Fuente pelean por conquistar el que sería su quinto europeo sub 21

S. D. @abc_Deportes Actualizado: 30/06/2019 14:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * La derrota inicial ante Italia y los complicados comienzos en el europeo no han evitado que España haya llegado a una nueva final europea. La selección de Luis de la Fuente se verá las caras con Alemania al final del camino, quien ya se impuso en la final de 2017 por 1-0. Es momento, por tanto, para la revancha. La victoria «in extremis» ante Bélgica y las goleadas a Polonia y Francia han devuelto a España el papel de favorita para el europeo sub 21. Alemania llega a la última cita tras a eliminar a Rumanía en la semifinal. El España-Alemania se jugará este domingo 30 de junio en el estadio Friuli de Udine (Italia) a las 2045 h. El partido se podrá en el canal de televisión 'Cuatro'. Además, podrá seguirse en directo en la web ABC.es. Temas Selección de España

