Europeo sub 19 «La clave es que formamos un grupo muy unido y fuerte» Gracias a su gol de falta ante Alemania, España consiguió la triple corona europea

Su lema es vivir para soñar. María Llompart (Barcelona, 2000) vivió el lunes el sueño que llevaba mucho tiempo esperando. La delantera de la selección española sub 19 anotó el único gol de la final del Europeo ante Alemania. Un tanto con el que la catalana entró en la historia del fútbol español.

La felicidad era más que latente en las caras de las jugadoras de la selección en su recibimiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de Madrid. Pero si había una que resaltaba sobre las demás era la de Llompart, o «Llompi» como la llaman cariñosamente sus compañeras y el personal técnico del combinado nacional.

La atacante española reconoce a ABC que no vio entrar el balón en la red debido a la altura de la barrera germana, por lo que no fue consciente de lo que había conseguido hasta que el griterío de las gradas se apoderó del estadio suizo de Biel. «Me volví loca, solo me salía de dentro correr sin ningún destino. No podía pensar en nada, no era consciente de lo que habíamos conseguido. Cuando sonó el pitido final solo me saltaban lágrimas de emoción. Sin duda, fue el momento más feliz de mi vida».

Madurez y ambición

A pesar de haber pasado dos días desde la hazaña conseguida por la escuadra femenina, Llompart admite «seguir en una nube de pura euforia» después de recibir las felicitaciones de todo el mundo. No obstante, para ella lo mejor es poder compartir el éxito con sus compañeras, de las que solo le salen palabras de reconocimiento: «¿Qué no hay que destacar de ellas? Son unas chicas magníficas, las mejores que podría tener. La clave es que hemos formado un grupo muy unido y muy fuerte. Empezamos con mal pie, por eso el triunfo nos sabe mucho mejor».

Sorprende, a pesar de su juventud, la madurez con la que percibe los halagos de su equipo y las preguntas de los periodistas, pues dice que ahora toca festejar el éxito, aunque ya tiene la puesta vista con su club: «Ahora hay que celebrarlo, pero dentro de poco nos toca empezar la pretemporada con nuestros equipos». Además, subraya la ambición con la que afrontaron el Europeo desde el principio: «Ganar fue nuestro único objetivo desde el principio. Sabíamos que podíamos hacerlo luchando hasta el final y dejándonos la piel. Es la única forma en la que sabemos competir».

Para la delantera del Español es imposible calificar a sus compañeras con una palabra: «No caben los adjetivos. Son increíbles, inolvidables, irrepetibles e impresionantes. Estamos donde nos merecemos».

Como colofón a una tarde llena de abrazos, emoción y celebraciones, Llompart no dejó escapar la oportunidad para lanzar un mensaje a las nuevas futbolistas españolas: «A las futuras jugadoras solo puedo decirles que aprovechen cada oportunidad de que dispongan en la vida. Cuando menos te lo esperas puedes alcanzar la gloria, como hemos hecho nosotras».