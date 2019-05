El Valencia ha condenado «de modo tajante» las imágenes en las que se veía a un grupo de aficionados haciendo el saludo nazi y gestos imitando a un mono hacia los hinchas del Arsenal en las gradas del Emirates Stadium de Londres, donde el equipo español se midió este jueves a los 'gunners' en la ida de las semifinales de la Liga Europa.

Nazi salutes and monkey gestures from ⁦@valenciacf⁩ fans ⁦@Arsenal⁩ ⁦@metpoliceuk⁩ no place for this in football or anywhere pic.twitter.com/u8PORZrgQ2