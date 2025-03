Europa deja de hablar en español

Al Atlético, líder sólido de la Liga, no le ha dado para inquietar al Chelsea , cuarto clasificado de la Premier League , y el Sevilla se quedó con las ganas de avanzar ronda frente al Borussia Dortmund , quinto mejor equipo de ... la Bundesliga. Hasta el Barcelona, repleto de estrellas de alcance mundial, dobló la rodilla ante un PSG mermado sin Neymar y al que le bastó con la genialidad de Mbappé para darle un repaso a los azulgranas en la eliminatoria. Tres duelos que antaño habrían caído del lado español y que evidencian un declive europeo del que, por el momento, solo se salva el Real Madrid .

Los blancos siguen siendo el faro de nuestro país en la Champions , donde hoy conocerán su camino definitivo hasta el título, aunque su regreso a los cuartos de final tras dos años de ausencia no le ha servido a España para mantener su liderazgo en Europa. No es la primera vez que Inglaterra acaba la temporada por encima en el coeficiente de la UEFA , pero eso nunca había supuesto que la Liga perdiera su lugar de privilegio en las alturas del ranking que recoge los resultados de los últimos cinco años. Clasificación que regula el número de plazas en las competiciones continentales y que, por primera ocasión desde hace casi dos lustros, no dominará la liga española cuando acabe la temporada.

El exilio de estrellas por culpa del sistema fiscal existente y la posterior crisis provocada por el coronavirus ha hecho que los clubes nacionales hayan ido perdiendo poderío en el continente. Hay que remontarse a la campaña 2018-19 para ver una situación parecida a la actual. Entonces, el Barcelona era el único superviviente español en cuartos , eliminado con estrépito por el Liverpool tras un desastroso partido de vuelta en el que encajó cuatro goles.

Fue una situación anómala, pues tanto Real Madrid, como Barcelona y Atlético han sido habituales en las últimas rondas de la Champions desde 2010. Al menos dos de ellos han estado de manera regular en cuartos, algo poco corriente dentro del torneo y que solo Inglaterra ha igualado recientemente. De hecho, la Premier será la única liga que presente esta vez a tres participantes en el bombo de este mediodía , donde Chelsea, City y Liverpool son el reflejo de su poderío en la Champions.

También la Bundesliga superará a España en esta ocasión, pues Bayern y Borussia Dortmund pelearán por estar en semifinales y acercar a Alemania al segundo puesto del ranking , que mantiene la Liga por los éxitos cosechados en la Europa League, donde tanto el Atlético como el Sevilla han cuajado grandes actuaciones en el último lustro. Alegrías que quedan cada vez más lejos, pues toca mirar a 2018 para ver los últimos títulos europeos con aroma nacional.