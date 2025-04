La Euroliga, el precedente en el que se fija la Superliga

Pese a los tintes revolucionarios que han acompañado en las últimas horas al anuncio de la nueva Superliga de fútbol, lo cierto es que desde principios de siglo hay un precedente cercano y de cierto éxito en Europa. La Euroliga de baloncesto, la máxima competición continental de este deporte, fue creada en el año 2000 y también vivió sus primeros años de vida cercado por las críticas y las dudas. Las ideas iniciales sobre las que esta se cimentó no distan mucho de los parámetros presentados por los grandes clubes europeos de fútbol en el día de ayer. Con sus pros y sus contras, es un modelo que en cierta medida ha inspirado a la nueva Superliga.

En el año 2000 se produce la escisión entre varios de los clubes más relevantes de Europa y la FIBA (el homólogo baloncestístico de la FIFA). Como ocurre hoy en el fútbol, no todos los equipos estuvieron de acuerdo en un principio y se crearon dos competiciones paralelas, la Suproliga orquestada por la FIBA y la nueva Euroliga propiedad de los clubes. Panathinaikos, Maccabi Elite, CSKA de Moscú y Efes se quedaron en la Suproliga y Olympiacos, Bolonia, Barcelona, Real Madrid, TAU y Benneton Basket emigraron a la nueva liga. El Maccabi y el Bolonia fueron los primeros campeones de sendas competiciones.

Ante la división que generó esta bifurcación, ambas competiciones acabaron por fusionándose solo un año después (2001) y creando la actual Euroliga que aun prevalece a día de hoy, aunque fueron los equipos 'rebeldes' los que acabaron imponiendo sus condiciones, pues tenían a los mejores jugadores y los patrocinadores y valor económico se había posicionado a su favor. Se tardaron tres años en firmar la paz definitiva , que dejó a la FIBA al cargo de los campeonatos continentales y el Mundial y a la ECA (empresa que gestiona la Euroliga) con las dos competiciones de clubes (Euroliga y ULEB -ahora Eurocup-).

El formato de competición ha ido variando. Actualmente hay 18 equipos y 14 de ellos tienen licencia fija, por lo que las opciones de jugarla por méritos deportivos son muy pocas. Esa fue la excusa utilizada por la FIBA para abrir el conflicto en 2015 y pedir un cambio a la Euroliga. Se generó entonces un cisma que no ha tenido acuerdo y que sigue abierto a día de hoy. La FIBA amenazó con no dejar a los internacionales ir al Mundial, amenazada que finalmente no cumplió, pero sí que la Euroliga y la NBA evitan (no oficialmente, por no puede, pero sí de facto) que sus jugadores vayan a los partidos de clasificación (ventanas). Como alternativa, la FIBA creó entonces sus propias competiciones europeas donde participan clubes de menor rango o que no tienen cabida en la Euroliga (Champions League y Europe Cup).