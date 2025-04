Las estrellas de la Liga que ya son libres para negociar su fichaje

El 2020 ya es por fin historia. Página en blanco para un 2021 que muy difícil debe portarse para empeorar al año que se ha ido y que nadie echará de menos. Ni siquiera los futbolistas que han comenzado estos nuevos 365 días ... con un futuro incierto en su horizonte. No es la mejor época para que su contrato expire el próximo 30 de junio, pero la mayoría de ellos son tan buenos que, seguramente, no les falte trabajo a partir del próximo verano.

Tan del revés ha puesto el calcetín el coronavirus que nunca antes en la historia los capitanes del Real Madrid y del Barcelona tenían el día 1 de enero la posibilidad de negociar con cualquier otro club del mundo. Sergio Ramos y Lionel Messi , los dos futbolistas franquicia de los dos clubes más poderosos del planeta, están en el mercado. Absolutamente inimaginable en cualquier otro tiempo pasado.

Diferencias

Cierto es que son casos totalmente distintos. El capitán blanco tiene como prioridad extender su contrato con el Real Madrid, pero sus pretensiones no coinciden con las del club blanco, impermeable con los futbolistas mayores de 32 años, se llamen como se llamen. Renovaciones de una sola temporada y fichas similares o de mínimo aumento respecto a la anterior, con ciertos pluses por objetivos. Por contra, Ramos pide firmar dos temporadas, la segunda de ellas supeditada a objetivos durante la primera, y cree que se merece ganar más de los 15 millones netos que ingresa actualmente. La negociación no será sencilla: «Ya veremos», contestó hace un par de días en Sevilla a un canal de televisión cuando se le preguntó si renovaría su contrato.

En el otro lado del puente aéreo, el escenario no se parece en nada al de Valdebebas . Messi ya se quiso ir el pasado verano y no lo hizo por no acabar en juicio con el Barcelona, pero no hay argumento alguno que nos haga pensar que este verano se vaya a repetir la historia, aunque él despiste al aficionado: «No tengo todavía claro qué voy a hacer», le dijo hasta tres veces el domingo pasado a Jordi Évole . Sonó, como el resto de la entrevista, a futbolista que por su cabeza no pasa continuar en el club, algo que desean todos los candidatos a la presidencia, pero que a día de hoy parece una quimera.

Messi y Ramos no son los únicos futbolistas de la Liga que tienen ahora mismo la libertad de negociar su renovación o de hacerlo con el club que deseen. También hay un ramillete de jugadores de sobrada calidad que vislumbran su futuro con incertidumbre. Lucas Vázquez, Riqui Puig, Jesús Navas, Raúl García, Jaime Mata, Rui Silva, Joaquín, Nolito, Pape Diop, Soldado, Negredo, Dimitrovic, el «Mudo» Vázquez, el «Comandante» Morales, De Marcos, Rochina, Rodrigo Ely, Nino o Mikel Rico son algunos de los 82 jugadores de la Liga que solo tienen por delante seis meses más de contrato.

En el panorama continental, también hay nombres ilustres en el mercado, muchos de ellos impensables en una situación normal, pero la pandemia ha destrozado la economía de los clubes de fútbol, sobre todo los de mayor presupuesto, y eso también supone oportunidades. Agüero, Ozil, Draxler, Di María, Depay, Milik o Donnarumma son futbolistas que darían un salto de calidad a cualquier plantilla del mundo. Como Alaba. Su caso se sale del guión de los tiempos actuales. Ha sido el propio defensa austriaco el que ha rechazado la oferta del Bayern, que ya le ha dado totalmente por perdido. Y es que polivalente zaguero está en el punto de mira del Real Madrid, que medita seriamente su contratación.