Fichajes La estrategia del Manchester United para convencer a Griezmann El futbolista francés anunció hace varias semanas su intención de dejar el Atlético, pero su futuro aún no se ha resuelto

Lo único claro parece ser que Antoine Griezmann no jugará en el Atlético la temporada que viene. Su anuncio hace unas semanas sirvió para abrirse las puertas del club rojiblanco, que ya se ha movido y ha cerrado, a falta de ser oficial, la contratación de Joao Félix, sustituto del siete. Sin embargo, lo que parecía que iba a ser un culebrón sin visos de alargarse mucho, ya que todo hacía indicar que firmaría por el Barcelona, se está terminando por prolongar más de la cuenta.

La indecisión del club azulgrana unida a la obligación de esperar hasta el 1 de julio para afrontar una cláusula de 120 millones -y no de 200, como antes de entonces- están añadiendo más dudas a la operación. Esto se ha unido al estallido del «caso Neymar», cuyo retorno seduce más a una parte de la directiva y de la plantilla que el fichaje de Griezmann.

En este escenario, el Manchester United está intentado pescar en río revuelto. Consciente de que no hay nada cerrado, al menos en apariencia, el club inglés está tratando de convencer al todavía futbolista rojiblanco de mudarse a la Premier League. Según cuenta hoy el diario 'The Sun', la estrategia seguida por los «diablos rojos» es la de hacerle ver a Griezmann que para ellos sí es la prioridad, y no así para el Barcelona.

Y es que en los últimos tiempos, las miradas de la parte noble del Camp Nou se han dirigido a Neymar. La vuetla del futbolista brasileño entusiasma a un sector del club que piensa que su marcha fue un error y le siguen considerando una de las mayores estrellas del mundo, complemento inmejorable para sus amigos Leo Messi y Luis Suárez. Desde Francia han llegado a apuntar incluso que el Barcelona se habría planteado hacerse con Griezmann para abaratar una posterior operación con el PSG después.

En el Atlético, mientras, se mantienen a la espera. Diego Simeone fue el primero que arrojó algo de luz al futuro de su futbolista, cuando dejó entrever que se iría al Barcelona. Más tarde, Miguel Ángel Gil despejó más dudas y volvió a apuntar en esta dirección. Pese a todo, Griezmann sigue siendo hoy del Atlético y no se descarta ningún giro inesperado en torno a su futuro.