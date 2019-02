Fútbol La estrategia de la defensa de Rosell Enconada defensa del expresidente del Barça, que está previsto que declare hoy

Dos furgones de la Guardia Civil llegaban a las dependencias de la Audiencia Nacional pasadas las nueve y media de la mañana. Dentro viajaban Sandro Rosell y su amigo Joan Besolí, dos de los seis acusados de blanqueo de capital y pertenencia a banda criminal. Llegaban desde Soto del Real, donde fueron trasladados el pasado jueves procedentes de Brians 2 para someterse al juicio por el que les piden 11 y 10 años de cárcel respectivamente. Dentro, en la Sala Penal les esperaban el resto de encausados (Marta Pineda, esposa de Rosell; Pedro Andrés Ramos, cuñado de Besolí; el ciudadano libanés Shahe Ohanneissian; y el amigo de Sandro, Josep Colomer).

Bastante más delgado, ligeramente resfriado pero tranquilo y sereno, Rosell se sentó en la primera fila del banco de acusados, delante de su mujer. Solo en ese momento le quitaron las esposas que le señalaban claramente como uno de los reos principales del proceso judicial. Elegantemente vestido (americana azul marino y camisea blanca), con un bloc de notas en el que iba anotando ideas a desarrollar por la tarde con sus abogados en Soto de Real, se dispuso a defender su verdad en boca de Pau Molins y Andrés Maluenda. Eso sí, custodiado a ambos lados por sendos agentes de la Policía Nacional

El juicio empezó con media hora de retraso y tuvo que pararse durante veinte minutos más por un problema de sonido, momento en el que volvieron a esposar a Rosell y Besolí, imagen que impactó a los familiares y amigos que ambos tenían en la sala. Los letrados de los acusados pidieron el sobreseimiento de todas las acusaciones y la libertad de los dos presos. Además, ha lamentado que se hayan vulnerado tres derechos básicos de su representado: «El derecho de libertad, el derecho de defensa y el derecho a un juez imparcial».

La enconada defensa les llevó a censurar que se encuentre en prisión provisional desde «hace casi dos años» cuando acusados con delitos más graves «como los de La Manada» ya están en libertad. Tras poner en duda la neutralidad de los jueces encargados de esta causa, ya que entienden que podría suponerles un problema declarar «inocente o no culpable a una persona que ha pasado tanto tiempo en prisión preventiva», Molins solicitó que sean sustituidos los tres jueces que conforman la Sala: la presidenta, Concepción Espejel; el ponente, Ángel Hurtado, y Ramón Sáez Valcárcel.

La defensa argumentó que la jurisdicción española no es competente para juzgar dos de las tres acusaciones de la Fiscalía al suceder éstas en Andorra y Brasil. En estos dos países no es delito la corrupción entre particulares. En cuanto a la tercera acusación (la venta en 2011 de su sociedad de marketing deportivo, BSM), pide que se juzgue en Barcelona que es donde sucedió. Por todos estos motivos considera «la Audiencia Nacional no es competente». El fiscal, José Javier Polo, descartó la persecución de la que se acusa a la Fiscalía y dejó claro que este juicio «no tiene nada que ver con el Fútbol Club Barcelona».