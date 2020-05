Fútbol «Estoy viviendo el coronavirus muy de cerca» Lenglet desvela su sufrimiento porque «mi madre es enfermera»

Clement Lenglet ha concedido una entrevista a los medios oficiales de la Federación francesa en la que ha detallado cómo está viviendo el confinamiento y la pandemia a causa del coronavirus. El central galo no deja indiferente a nadie al relatar su experiencia personal y dejar claro que conoce de cerca los problemas a causa del Covid-19, ya que su madre es enfermera y está rodeada diariamente de personas contagiadas. «El confinamiento lo vivo como todo el mundo, esperando poder salir. Tengo suerte de tener una casa con jardín y puedo airear la cabeza de vez en cuando. Es una etapa difícil para todos. Vivo el coronavirus de cerca porque mi madre es enfermera. Hablamos y me cuenta que están viviendo un periodo complicado, porque no siempre tienen el material adecuado. Tienen que adaptarse», explica el jugador del Barcelona, que esta próxima semana deberá volver a los entrenamientos.

Su experiencia personal y el trabajo de su madre hace que se sienta especialmente cercado a la labor de los sanitarios: «Hay que aplaudir a los que están en el hospital, a los que trabajan para traernos la comida y en el transporte. Nos facilitan la vida. Debemos quitarnos el sombrero por toda la gente que se está arriesgando por nosotros», asegura antes de dejar al fútbol en un segundo plano en unos momentos tan complicados. Por este motivo asegura que aplazar la Eurocopa «es la mejor decisión porque en el caso de poder jugarse se hubiera hecho sin público».

Lenglet también quiso explicar cuál esta siendo su día a día en unos momentos en los que no puede jugar a fútbol. «Aprovecho para llamar a todo el mundo, a mi familia y a mis amigos. He empezado hace poco a cocinar. He preparado un pastel de manzana y quedó bien», desveló, dando a conocer una nueva faceta sobre su personalidad. Y también ha explicado cómo se prepara mientras no puede reunirse con el resto del equipo: «Realizo los ejercicios que nos manda cada día el preparador físico del Barcelona. Tengo un garaje para jugar al fútbol, lo echo mucho de menos».