Piqué: «La sensación es de vergüenza»

Gerard Piqué fue el encargado de dar explicaciones tras la goleada que el Bayern le infligió al Barcelona , la más abultada de la historia de la competición en las eliminatorias directas. El central se mostró crítico con la actuación del equipo y no se mordió la lengua.

« La sensación es de vergüenza . No se puede ir por Europa así. Necesitamos cambios en el club de todo tipo, y no me refiero a jugadores o entrenadores. Hemos tocado fondo . Hay que renovarse y si yo me tengo que ir para renovarse, me voy», ha soltado el azulgrana en un claro disparo hacia Josep Maria Bartomeu .

«Ha sido un partido horrible, una sensación nefasta. Vergüenza es la palabra. Ya no es la primera ni la segunda vez. Es muy duro y espero que sirva de algo. Todos tenemos que reflexionar . Estructuralmente el club necesita cambios de todo tipo. Nadie es imprescindible», ha insistido el central.