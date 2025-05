La estabilidad de Simeone, las incógnitas de Zidane

en contra de la usanza que decreta la historia, los papeles se han cambiado. Llega el desenlace de la Liga, un último partido a todo o nada, y el Real Madrid no maneja la situación por la mano como suele proclamar su sala de trofeos: ... 92 títulos, 34 Ligas, 13 Champions, 19 Copas del Rey. Abrumador para cualquiera compararse con este esplendor. Hoy no es el jerarca que alza o baja el pulgar, sino el súbdito que espera el error ajeno. En semana tan decisiva, se habla más en la capital de Zidane y su nube de incógnitas respecto al futuro que del Villarreal y sus necesidades europeas. Por una vez, y no han sido muchas durante su ciclo de la vida, el Madrid depende del Atlético. El enemigo tantas veces invisible es ahora el dueño de su destino. Si gana al Valladolid, es campeón y deja al Madrid vacío de contenido. Ningún título este curso. En el Atlético no hay incertidumbres, solo la rutina del ‘partido a partido’. Simeone va a seguir en el club, seguramente hasta que él quiera , según han dicho más de una vez Gil Marín, el CEO y máximo accionista, y Enrique Cerezo, el presidente. Diez años de estabilidad, prosperidad económica y siempre en la Champions, que contrastan con el pasado volcánico de Jesús Gil padre, devorador de entrenadores.

Simeone y Zidane se parecen. Son dos exjugadores con plaza en el salón de la fama de ambos clubes, venerados por sus hinchadas en época de futbolistas, apreciados mayoritariamente como técnicos. La imagen que enlaza a Zidane con el madridismo es la volea en la final de la Champions contra el Leverkusen. Para Simeone es ese cabezazo contra el Albacete que significó la Liga rojiblanca en 1996, el año del doblete, que cumple ahora veinticinco años. Los dos llevan una vida medio imperceptible en Madrid, familia, trabajo y poco más, residente Simeone en la urbanización la Finca, habitante Zidane de la colonia elitista Conde de Orgaz. Los dos han criado hijos futbolistas. Enzo, Luca, Theo y Elyaz Zidane. Giovanni, Gianluca y Giuliano Simeone. De alguna manera también les une la frecuencia constante en las ruedas de prensa en la que sus palabras resuenan durante días en telediarios, radios, periódicos o webs. Simeone, que es rápido y ágil en el cuerpo a cuerpo, es un esquivador nato. Despeja preguntas, cambia guiones y suele llevar la conversación a su rincón. En las entrevistas personalizadas se abre si está a gusto. Zidane comenzó manejando su sonrisa como arma arrojadiza contra la exigencia de las ruedas de prensa madridistas. Pero hace tiempo que el técnico perdió esa escala de influencia. Se ha vuelto más cortante y desabrido en sus respuestas . El gesto amable de Zizou no era eterno. Les separa, obvio, la permanencia en el banquillo. A Zidane nunca le han echado del Real Madrid, caso excepcional, porque siempre se ha ido él. Se retiró como futbolista siendo un icono después del Mundial de Alemania y aquel cabezazo a Materazzi y se largó dando un portazo como entrenador después de un éxito único: conseguir tres Champions de una tacada . El sobreentendido de aquella espantada tuvo que ver con la desilusión que le generó ganar la tercera Champions, al Liverpool en Kiev, pero festejar el título con las declaraciones de sus estrellas. «Fue bonito jugar en elReal Madrid», se despidió Cristiano. «Hablaré con mi agente. Necesito jugar semana a semana. Y esto no ha sucedido esta temporada», se quejó Bale en plena fiesta. Zidane se despidió el 1 de junio de 2018, 879 días después de ser contratado por Florentino Pérez, a quien le une un vínculo especial y de quien no habla mal nunca en público. Ni siquiera cuando el presidente lideró la idea de la Superliga, con la que el técnico no estaba de acuerdo. «Eso es cosa de uno, del presidente», dijo Zizou. Zidane ya lleva 802 días en su segunda etapa como técnico blanco, más que la mayoría en los últimos treinta años del Madrid. Mourinho completó 1.097 días entre 2010 y 2013, Vicente del Bosque 1.314 entre 1999 y 2003 yLeo Beenhakker, 1.095 entre 1986 y 1989. Solo Miguel Muñoz, que fue entrenador blanco entre 1960 y 1974 ha dirigido más partidos al Real Madrid que Zidane en sus dos periodos. «Se lo voy a poner fácil al club...», confesó el francés en una declaración que ha sonado a nueva despedida. La Juventus, el otro club donde hizo carrera como futbolista, le espera, según la prensa italiana. El Atlético tuvo once entrenadores en los diez años anteriores (de 2001 a 2011) a la llegada de Simeone. Parece que lleva toda la vida, pero son nueve temporadas y media en la dirección deportiva del equipo. El más longevo en continuidad en la historia de la entidad, aunque lejos de las cifras de Luis Aragonés , quien adiestró al Atlético en siete periodos diferentes de su vida y estuvo quince campañas al mando, con 612 partidos a sus espaldas. Simeone ha aportado a la institución un valor que se hacía impensable: estabilidad. Los hechos objetivos declaran que el Atlético se ha clasificado todos los años desde 2012 para la Champions League , el punto de abastecimiento económico que antes no existía y que ahora proporciona al club unos ingresos suculentos por la competición y los derechos televisivos. Ingresos que han permitido a la entidad retener a algunos jugadores clave (Koke, Saúl, Oblak...) y levantar un estadio cinco estrellas. Con un fútbol que a veces ha sido excesivamente conservador y resultadista, Simeone ha conseguido siete títulos (una Liga, una Copa del Rey en el Bernabéu, dos Europa League, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España), llegar a dos finales de Champions y depositar al equipo este fin de semana ante la opción de una nueva Liga. Lo que en feudos madridistas se considera permisividad total hacia el argentino, se ve en el Atlético como tributo a un entrenador que ha cambiado la historia del club. Ya no se percibe el adobo del ‘Pupas’ , sino de un equipo que compite y es duro en la adversidad. Simeone es el técnico mejor pagado, asegura el vox pópuli, cuestión que debe asumir Miguel Ángel Gil Marín, quien como máximo accionista de una sociedad anónima considera que esa retribución reporta dividendos. Dos veces ha patinado Simeone en su discurso público. Después de la final Champions 2016 en Milán y tras la eliminación este año en la Copa ante el Cornellá . En ambas ocasiones puso en duda su futuro en el Atlético. Hoy está negociando otra renovación.

