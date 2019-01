Fútbol El Espanyol ficha al Messi chino El delantero Wu Lei llega con un doble objetivo: ayudar en el terreno deportivo y abrir el mercado asiático

Sergi Font

Wu Lei, el mejor jugador de China, máximo goleador de la Superliga, máximo referente de su selección y una de las estrellas del fútbol asiático, se ha convertido en el flamante y sorprendente fichaje del Espanyol. El club blanquiazul, propiedad de Chen Yansheng, dueño de Rastar Group, ha cumplido su sueño de exportar el fútbol chino a España. «Es un fichaje que cumple los dos requisitos principales. Por un lado el deportivo porque su calidad está contrastada y nos puede ayudar a mejorar la plantilla. Y por otro el estratégico porque en un momento en el que es tan importante externacionalizar la Liga y los clubes, nos encontramos con la posibilidad de abrir camino en un mercado creciente y tan importante como el chino, y por extensión el asiático», explican a ABC desde la entidad catalana.

Hasta ahora, el único precedente lo ostentaba el Rayo, que fichó a Zhang Chengdong en la 2015-16. Fue una exótica incorporación, como demostró que solo jugara 9 minutos en toda la temporada. El caso de Wu Lei es completamente diferente. Firmará por tres años con otro opcional y procede del potente Shanghai SIPG, donde ha compartido vestuario con jugadores tan conocidos como Hulk u Óscar. Máximo goleador de la Superliga el año pasado gracias a sus 27 goles y 10 asistencias en 29 partidos (en las últimas 6 temporadas ha sumado 102 goles y 57 asistencias en 172 partidos), llega para compartir delantera con Borja Iglesias y acabar con la excesiva dependencia que tiene el equipo de los goles del gallego.

No obstante, desde dentro del club surgen también algunas dudas. «Es raro que a sus 27 años no haya salido aún de su país y no debemos olvidar que el fútbol chino no es precisamente una potencia mundial. Habrá que ver cómo encaja y, aunque las expectativas son muy buenas, le juega en contra lo avanzado de la temporada y la exigencia de la Liga española», deslizan sin querer desmerecer los éxitos y números de Lei.

Desde Shanghai también ha trascendido que el atacante está lesionado y que incluso podría pasar por el quirófano. Las informaciones aseguran que se lastimó el hombro en el primer partido de la Copa de Asia y ha tenido que jugar desde entonces siguiendo un tratamiento con láser, analgésicos, fisioterapia y ultrasonidos. En concreto padecería una dislocación articular acromio clavicular izquierda con rotura de ligamento.

Derechos de imagen

De todas formas, el jugador pasará una exhaustiva revisión médica y si la supera se firmará el contrato y será presentado hoy mismo. Ante las dudas de cómo afrontará el Espanyol un fichaje de esta envergadura con los problema económicos que tiene, hay que encontrar la respuesta en la manera como el club le pagará la ficha. Ante la imposibilidad de afrontar el gasto le ha cedido todos los derechos de imagen de su país, donde es un auténtico ídolo desde que debutara con 14 años y 10 meses. Desde entonces ha batido todos los registros y ha colaborado en acabar con la hegemonía del Guanzhou Evergrande.