Fútbol El Espanyol ya ha dado el alta a sus contagiados por coronavirus

Sergi Font Barcelona Actualizado: 02/04/2020 11:14h

Buenas noticias para el Espanyol dentro de la grave crisis económica y sanitaria que se está viviendo en estos momentos. Los seis afectados por coronavirus, entre jugadores y técnicos, ya han podido recibir el alta tras dos semanas afectados por la enfermedad. El pasado 17 de marzo, el club blanquiazul anunció que seis miembros del primer equipo habían dado positivo por el Covid-19. De todas formas, también se quiso dejar claro en un tranquilizador mensaje que ninguno de los casos revestía gravedad. Ahora que ya todos tienen el alta médica empezarán la cuarentena.

De los seis miembros solo trascendió el nombre de tres de ellos: Wu Lei, Leandro Cabrera y Matías Vargas. Solo el delantero asiático compareció en las redes para tranquilizar a sus seguidores y confirmar la infección. «¡Hola, querida afición! Como ya sabéis, estoy infectado por el Covid-19. Ya estoy en mi casa para iniciar la cuarentena. Mentalmente estoy bien, fuerte, y mis síntomas ya casi han desaparecido. También me han hecho una serie de pruebas en mis pulmones y un TAC. Los resultados de las pruebas son muy buenos. No hay ningún tipo de problema. ¡Os quiero dar las gracias por vuestros mensajes de cariño! Los he recibido todos y os doy muchas gracias por el apoyo. ¡No os preocupéis! Además, quiero que toméis conciencia del Covid-19. Aún no lo hemos vencido, por eso, seguid las indicaciones sanitarias, lavaos las manos a menudo y no salgáis de casa», publicó Wu Lei en las redes sociales.

En esta última semana todos han ido recibiendo el alta, a medida que remitían los síntomas y las pruebas confirmaban su recuperación total. Sólo quedaba un miembro del cuerpo técnico, que ahora ya está dado de alta y se ha incorporado al confinamiento decretado por el estado de alarma.